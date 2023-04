Retiren del mercat sis lots d'un tractament per a la tiroide

El medicament Solsint, receptat per tractar la tiroide

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris () ha ordenat la retirada del mercat de sis lots de(levotiroxina sòdica), del laboratori IBSA, per un defecte de qualitat que "no suposa un risc vital per al pacient". Segons ha detallat en un comunicat l'AEMPS, dependent del Ministeri de Sanitat , en aquests sis lots s'ha detectat un "possible resultat fora d'especificacions en el contingut del principi actiu levotiroxina sòdica".Solsint s'utilitza com a tractament de substitució per a la deficiència d'hormona tiroidal en casos de glàndula tiroides poc activa () i com a teràpia concomitant durant el tractament d'un excés d'hormones tiroidals ().També està indicat per a la prevenció de la recurrència del goll després de cirurgia en pacients amb funció tiroidal normal; tractament del goll benigne en pacients amb funció tiroidal normal; tractament de tumors tiroidals malignes, especialment després de cirurgia per a suprimir el creixement d'un nou tumor, com a; i com a ús diagnòstic per a la prova de supressió tiroidal.

