Aragonès erigeix l'acord de claredat com a exemple dels «valors republicans» del Govern

El president de la Generalitat,, ha erigit la seva proposta d'acord de claredat com a exemple dels "valors republicans" del. En el marc de l'acte institucional per commemorar el, el president ha subratllat que l'objectiu és "empoderar la ciutadania i oferir-li tota la capacitat de decisió que ha de tenir qualsevol persona que se senti plenament lliure". 92 anys després que el presidentdeclarés des del balcó del Palau de la Generalitat la, Aragonès ha afirmat que malgrat els avenços, encara queda "molta feina per fer" per aconseguir "totes les llibertats que es van palpar el 14 d'abril del 1931".En l'acte celebrat al Palau de la Generalitat, Aragonès ha reivindicat que els valors republicans guien les polítiques del seu Govern. I ha posat diversos exemples, entre ells, la, la incorporació de més mestres i metges, el pacte nacional per a la indústria i el projecte Aina per impulsar el català al món digital. En tots els casos, el president català ha comparat aquestes polítiques amb accions que es van dur a terme durant la segona república. "Són alguns exemples de com el Govern construeix una nació vinculada a aquests, partint de la ciutadania", ha remarcat.El president de la Generalitat ha subratllat que el 14 d'abril del 1931 es va aconseguir un "canvi de règim" a través d'unes eleccions. I ha remarcat que gràcies a això "moltes persones van esdevenir amb plenitud ciutadans de primera, plenamenti empoderats". I és que, fins llavors, segons ha dit Aragonès, molts catalans havien estat "invisibles" en moltes decisions, "menystinguts i explotats". Així mateix, el cap de l'executiu català ha afirmat queDurant l'acte institucional s'ha reproduït un fragment del discurs que Macià va pronunciar el 1931 i ha intervingut la conseller de Justícia,. Segons la consellera, la República va representar "el bo i millor" del país i n'ha destacat l'autogovern i la llibertat. "Ens va ensenyar que drets socials i nacionals van de la mà", ha afegit. Ubasart ha subratllat que la Generalitat d'avui "entronca amb la legalitat i legitimitat republicanes" i ha avançat que la llei de memòria democràtica començarà aviat a tramitar-se al Parlament.

