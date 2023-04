Troben un home mort amb una ganivetada al pit a Sabadell

Dues hipòtesis

Elsd'Esquadra investiguen la troballa deldimarts, tal com han informat a Europa Press fonts del cos català aquest matí. Segons ha avançat El Caso, lade l'home va ser qui va trobar el cos sense vida a casa seva, a l'estret i petit carrer de les Tulipes, a la zona nord de la cocapital del Vallès Occidental, on també viu un nen menor d'edat.L'individu tenia una ferida d'arma blanca a la zona del pit. La policia catalana ha comunicat que estan a l'espera de rebre els. La dona se'l va trobari va ser en girar-lo que es va adonar de l'apunyalament. Ràpidament, va trucar al 112 i dues dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques () es van personar al domicili. No obstant això, van poder fer poc més que certificar-ne la mort.A hores d'ara, els Mossos no descarten cap hipòtesi, però la parella del difunt ha apuntat en declaracions a l'equip d'investigació que podria tractar-se d'un, ja que l'home era alcohòlic. Malgrat tot, el cos de seguretat prefereix esperar a les proves forenses per descartar la participació d'un altre individu, ja que no és habitual que una persona es pugui treure la vida d'una ganivetada al pit. De moment, el grup d’Homicidis de la regió policial Metropolitana Nord és qui lidera la recerca.

