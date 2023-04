Illa demana «endreçar políticament» Catalunya i preveu «amplis acords» amb ERC i Junts

El primer secretari del PSC,, ha demanat una. En una conferència aquest divendres al matí al Port de Barcelona, el líder socialista ha posat com a exemple que cal superar la interinitat de la presidència del Parlament . A més a més, Illa ha advocat per tancarper "no eternitzar" els processos de diàleg i evitar la "paràlisi".El cap de l'oposició ha defensat "perdre la por a decidir" acompanyat pel president del Port,; i el president de la Fundació del Cercle d'Infraestructures,. Illa ha apuntat que li agradaria que els pactes amb el president del Govern,, fossin "més freqüents", sobretot pel que fa a les infraestructures, i ha remarcat que és "positu" que la conversa pública giri entorn d'aquest espai.El cap de l'oposició també ha destacat els tres punts "rellevants" de, l'aeroport de Barcelona, la B-40 i Rodalies. En aquest sentit, ha insistit queha de "guanyar capacitat", i que té "plena confiança" en Aragonès perquè el tram de laacordat tiri endavant: "No ve d'una setmana, vam dir que havia d'estar resolt el 31 de març, però a vegades les coses es retarden i no passa res. El que és important és que es faci", ha asseverat.Finalment, Illa ha demanat unper passar a una "dinàmica" que permeti el compliment de l'execució de Rodalies. La conferència d'Illa arriba l'endemà que la JEC no resolgués sobre la retirada de l'escó de la presidenta suspesa, Laura Borràs , i demanés a la vicepresidenta primera de la cambra,, que expliqui si li manté l'acta i per què.

