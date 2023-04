Tres detinguts en un dispositiu contra les baralles il·legals de galls a Reus

Quadrilàter i grades

Una dotzena de menors

Agents delsvanel passat 1 d'abril, a Reus,de 27, 45 i 59 anys i, en van investigar 54 més, com a presumptes autors de nou delictes de. La investigació és el resultat d'unes informacions que la Unitat Regional de Medi Ambient havia rebut i que situaven unade Reus com a lloc on es produïen baralles de galls.Arran d'això, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu policial en el qual també van participar agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de l'Àrea Central de Mitjans Aeris (ACMA). Els agents van vigilar la finca fins que van obtenir suficients indicis que podrien estar produint-se aquestes baralles, i van sol·licitar una autorització de registre judicial al tractar-se d'una parcel·la amb una casa.En l'entrada i escorcoll, els agents van localitzar unon van verificar les seves sospites i on van comprovar que s'estava produint una baralla il·legal de galls. El magatzem constava d'unenvoltat de dues altures de grades amb una setantena d'assistents. A més, a l'exterior hi havia habilitada una barra on servienEl dispositiu es va saldar amb la detenció de tres homes, els organitzadors de la baralla, i 54 persones denunciades penalment per delictes de maltractament animal domèstic. D'aquestes 57 persones, 40 tenen antecedents policials. Al lloc també s'hi van trobarque van ser lliurats als seus familiars.A la finca, entre els quals un de mort, i vuit amb ferides compatibles amb les baralles, que van ser comissats i posats a disposició de les autoritats competents.Les baralles de galls estan prohibides a Catalunya des de l'any 1988. També es van comissar 5.000 euros en efectiu, una escopeta d'aire comprimit, vuit armes blanques i substàncies per alterar i enfortir els animals. Els arrestats van declarar en seu policial el mateix dia u a l'espera de ser requerits per l'autoritat judicial.

