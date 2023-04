Borràs acusa Vergés de vulnerar els seus drets de manera «deliberada, injusta, premeditada i antidemocràtica»

Ella ja ha vulnerat els meus drets. Deliberadament.

Premeditadament.

Injustament.

Antidemocràticament.

I si té una mica de consciència ho sap.

I la gent també.

A Igualada, especialment. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 13, 2023

Avui podríem parlar de la vulneració de drets a la qual l’estat ens té acostumats, amb la gentil col·laboració d’alguns; però no, som a la interessant jornada sobre la Catalunya sense dèficit fiscal que ha organitzat @jcanadellb per parlar de futur i de progrés per a tot el país. pic.twitter.com/xTrnQ2gqyl — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 13, 2023

La presidenta del Parlament suspesa,, ha acusat la vicepresidenta primera,, de vulnerar els seus drets de manera "" quan ella i els altres membres de la mesa van decidir suspendre-la, en aplicació del. Això va passar el juliol, quan el TSJC va obrir judici oral pel cas dels contractes fraccionats a la(ILC), un cas que ha acabat en condemna contra la líder de Junts pels delictes de prevaricació i falsedat documental.La(JEC) va activar ahir el compte enrere per retirar l'acta de diputada de Borràs . L'organisme ha donat deu dies a Vergés, que exerceix les funcions de presidenta arran de la suspensió de Borràs, perquè digui si retira o no l'escó de la presidenta de Junts. És el mateix que va passar en el cas de Pau Juvillà, exdiputat de la CUP, aleshores amb Borràs com a presidenta del Parlament, i que va acabar perdent l'escó. A les xarxes, ja han començat a aparèixer comentaris de perfils -anònims o no- que augmenten la pressió cap a Vergés.És en aquest context que, en, Borràs ha disparat contra la presidenta en funcions del Parlament. La piulada inicial pregunta si Vergés es posarà "al costat de l'opressor o de l'oprimit" i Borràs respon que la dirigent d'ERC ja ha vulnerat els seus drets anteriorment. "Si té una mica de consciència, ho sap. I la gent, també", apunta la presidenta de Junts. Hores abans, en un acte de Junts sobre el dèficit fiscal, Borràs ha criticat la vulneració de drets per part de l'Estat "amb la gentil col·laboració d'alguns". La JEC ha de notificar en les properes hores o dies al Parlament el termini de deu dies per posicionar-se sobre Borràs.Si la cambra no actua i li retira l'escó, ho farà la mateixa Junta Electoral, previsiblement d'aquí unes poques setmanes. Els precedents apunten que Borràs acabarà perdent l'acta de diputada abans que hi hagi sentència ferma. La via de la JEC va més enllà del que estableix el reglament del Parlament. Juristes consultats perqüestionen la constitucionalitat d'aquesta interpretació, perquè obre la porta a vulneracions de drets. Si el Suprem accepta el recurs de cassació de Borràs -Gonzalo Boye ja ha anunciat que el presentarà- i tomba la sentència del TSJC, la diputada de Junts ja haurà perdut l'escó, i no el podrà recuperar fins que no hi hagi noves eleccions.

