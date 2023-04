Macià torna a sortir al balcó de Palau

Una imatge. La figura dei altres membres d'ERC penjant la bandera catalana al balcó del Palau de la Generalitat. Aquesta ha estat la manera triada pel Govern per commemorar la proclamació de lael 14 d'abril de 1931. Els usuaris i usuàries de les xarxes socials se n'han fet ressò i han compartit la fotografia, molt comentada, en els seus perfils.Tal dia com avui de fa 92 anys, el líder d'ERC feia, tal com es recrea ara, la seva proclamació a la plaça de Sant Jaume de Barcelona a l'espera que els altres pobles d'Espanya fessin el mateix per, així, crear la, poques hores abans que a Madrid es declarés la República Espanyola. A banda d'aquest gest simbòlic, aquest divendres, la Generalitat ha organitzat unde la inoblidable fita a les 12:00 del migdia a Palau.

