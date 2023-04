En llibertat l'únic menor tancat per la violació grupal al Màgic de Badalona

L'únic, dels sis investigats, que estava en règim tancat per la presumpta violació en grup a una nena d'11 anys als lavabos del centre comercial, ha estat posat envigilada a última hora d'aquest dijous. Així ho ha decidit el jutge encarregat del cas arran d'una petició de la defensa del jove, tal com ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ().El magistrat va dur a terme una compareixença amb totes les parts personades dimarts passat, després que els advocats del menor internat demanessin la posada en llibertat del seu client. Un cop escoltades totes les parts en aquesta trobada i d'acord amb noves diligències rebudes en el jutjat, el jutge va resoldre modificar la situació del menor i decretar-ne la llibertat. Li ha aplicatde prohibició de comunicació amb la víctima i li ha imposat una ordre d'allunyament tant d'ella com del centre comercial badaloní.La presumpta violació grupal de sis menors sobre la nena va tenir lloc a mitjans de novembre de l'any passat. Després que el cas sortís a la llum pública, s'han denunciat, que elsd'Esquadra ara investiguen. Arran de tots aquests casos, la Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossosals voltants del centre comercial per evitar que se'n produeixin de nous.

