Notícies del 13 d'abril de 2023

19:54 En llibertat l'únic menor en règim tancat per la violació múltiple al Màgic de Badalona



El jutge ha deixat en llibertat l'únic menor en règim tancat per la presumpta violació múltiple al centre comercial Màgic de Badalona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El magistrat va dur a terme una compareixença amb totes les parts personades dimarts passat, després que la defensa del jove internat sol·licités la posada en llibertat. Un cop escoltades totes les parts en aquesta compareixença i d'acord amb noves diligències rebudes en el jutjat, el jutge va resoldre modificar la situació del menor i decretar-ne la llibertat. Li ha aplicat mesures cautelars de prohibició de comunicació amb la víctima i li ha imposat una ordre d'allunyament tant d'ella com del centre comercial badaloní.



19:38 Universitats impulsa un pla de xoc per estabilitzar associats amb 820 places de professorat a temps complet en 3 anys



El Departament de Recerca i Universitats impulsa un pla de xoc per crear 820 places de professorat a temps complet en tres anys. Segons estimacions del Departament, prop de 5.000 professors associats són "susceptibles" d'optar a alguna d'aquestes places. El conseller Joaquim Nadal ha explicat que l'objectiu "prioritari" és reduir el nombre d'associats en situació de "temporalitat i precarietat" i incrementar les places de professors lectors amb marge de continuïtat per fer carrera al sistema universitari. "Busquem requalificar les places de persones que han estat molt de temps fent d'associats amb un nivell de retribució i estabilitat molt precari", ha dit Nadal. El programa compta amb 65 milions d'euros per als pròxims tres anys.

15:51 Barcelona acomiada Joan Bayén, el difunt propietari del bar Pinotxo de la Boqueria



Comerciants i ciutadania han acomiadat aquest dijous el mític cambrer i propietari del bar Pinotxo del mercat de la Boqueria, Joan Bayén, que va morir dimarts passat als 88 anys. En Juanito, com el coneixia tothom, es va jubilar la tardor de l'any passat després de dedicar tota la seva vida a servir la clientela vestit amb la seva peculiar armilla i corbata de llacet. El funeral s’ha dut a terme avui al migdia i, posteriorment, el cotxe fúnebre s’ha desplaçat fins a les portes del mercat, on desenes de persones li han dedicat un darrer homenatge a ritme de Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, la seva cançó preferida.



13:46 El nou delegat del govern espanyol reivindica el diàleg i celebra la "tornada a la concòrdia": "La Catalunya de 2023 no s'assembla a la de 2017"



El nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha pres possessió del càrrec en un acte on ha defensat "el camí del diàleg permanent, el pacte, la conversa i la col·laboració" que assegura que està protagonitzat el govern espanyol i que s'ha compromès a garantir. Durant el seu discurs Prieto ha aprofitat per agrair a les seves predecessores, Teresa Cunillera i Maria Eugènia Gay, la feina "impecable" i ha assegurat que totes dues "han contribuït de manera decisiva a la tornada a la normalitat, la concòrdia i el retrobament de la societat catalana". "La Catalunya del 2023 no s'assembla en res a la del 2017", ha afirmat.

13:05 Partits i periodistes signen un acord per una campanya electoral lliure de racisme amb el rebuig de la dreta



El Govern ha signat un acord amb partits i organitzacions de periodistes per una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades. ERC, Junts, PSC i comuns s'hi han compromès, però ni Ciutadans, ni Vox ni el PP l'han signat. En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que hi ha unes "dinàmiques intencionadament destructives" en els discursos i que "el perill de l'auge del radicalisme és real". La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afegit que "aquesta ètica compartida" ha d'anar "més enllà" del període electoral. "Els drets humans no són un estadi a assolir, els hem de cuidar amb un treball constant", ha reblat.

11:30 Entitats en defensa de l'aigua convoquem una cimera social per la sequera davant el «fracàs» de la impulsada pel Govern



Una dotzena d'entitats en defensa de l'aigua han convocat una cimera social per la sequera "davant el fracàs de la que va impulsar el Govern" el passat mes de març. Els organitzadors de la trobada han considerat que la classe política catalana "no ha estat a l'altura" de la "greu situació de sequera i escassetat hídrica que pateix el país". Així, han considerat "imprescindible" que el debat "no es limiti a les sancions" i han retret a les formacions polítiques que facin un "ús partidista" d'aquesta problemàtica. La cita se celebrarà el pròxim 6 de maig i l'objectiu és crear un document amb propostes contretes per afrontar la situació actual.

11:17 Llop creu que la proposta d'Aragonès ''no té recorregut'': ''Un referèndum d'independència no té cabuda a la Constitució''



La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha assegurat aquest dijous que el full de ruta plantejat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, "no té recorregut". "Un referèndum d'aquestes característiques, independentista, no té cabuda a la Constitució", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero. Llop ha recordat que el seu govern ha fet "esforços, amb el desgast que hagi suposat, per recuperar els ponts, el diàleg i la convivència i la concòrdia a Catalunya". La Catalunya actual, ha dit, "ja no és el mateix que la del 2017".