Presó provisional per a cinc acusats d'una violació grupal a Rubí

El Jutjat d'Instrucció número 7 de Rubí ha decretat aquest dijousper a cinc sospitosos d'unaa una noia en una nau industrial derruïda de la ciutat a finals de desembre, segons ha informat Europa Press, que ha tingut accés a l'auto.El jutge diu que hi ha "sospites fundades" de l'contra la víctima, i els ha enviat a presó perquè argumenta que hi ha "risc de fuga". A més, tenen la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a la víctima i la seva filla. Segons l'auto, els agressors van portar la víctima a la força a la nau i la van violar. Els investigadors van trobar burilles de cigarreta al lloc, i també un preservatiu usat.El relat de la noia ha estat constant al llarg de la, i està "corroborat perifèricament per diversos elements externs i objectius", segons l'auto del Jutjat. Entre altres, el jutge relata que un dels amics de la víctima va explicar l'estat d'angoixa en què es trobava la noia després d'haver patit l'agressió i que també es pot comprovar a través dels missatges que es van enviar en els dies següents.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor