El «Polònia» respon a la polèmica de la Verge del Rocío i imita totes les religions

Resposta definitiva dela la polèmica pel gag de laa l'. El programa d'imitacions per excel·lència de TV3 ha obert l'edició d'aquest dijous a la nit amb el president andalús, criticant precisament la broma que ha desplegat una onada deUna de les integrants del Polònia li recorda que el programa ha fet imitacions d'altres símbols cristians, com la. Quan el president andalús replica que amb altres religions no es fan les mateixes bromes, el programa respon imitant el Dalai Lama i les seves polèmiques imatges en què li demanava a un nen que li llepés la llengua.Bonilla replica que amb qui no s'atreveix el programa és "amb els", mentre ràpidament apareix un home caracteritzat com a creient d'aquesta religió que comença a emetre comentaris masclistes. El gag acaba amb la treballadora del Polònia demanant a Bonilla que dibuixisi s'atreveix, cosa a la qual el president andalús no accedeix perquè "allà no tenen sentit de l'humor, hi ha molt d'ofès". Sobren més paraules.

