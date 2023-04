ERC exigeix que la comissaria de Via Laietana sigui un centre de memòria històrica

"Esborrarem la petja de". Amb aquestes paraules el candidat d', ha tornat a exigir que la comissaria desigui un centre de memòria històrica. En un contacte amb la premsa davant l'edifici, aquest dijous a la tarda, Maragall ha afegit que la comissaria ha de deixar de ser "imatge de l'acció policial, la tortura i el dolor" per a tanta ciutadania, a més de "símbol de repressió i opressió".A Maragall l'ha acompanyat el líder d'ERC a, que ha assegurat que el cap de llista dea Barcelona,, vol governar "per salvar un partit", i que, en canvi, Maragall ho vol fer per "salvar la ciutat". Maragall ha reclamat una "mínima dignitat democràtica" a qui tingui responsabilitats al capdavant de les institucions de l'Estat per modificar el sentit de la comissaria.Així mateix, Rufián ha apuntat que l'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú,, "no ha fet res" per canviar la comissaria. El líder republicà a Madrid ha recordat que, en aquesta comissaria, laensenyava tàctiques i tècniques de tortura i agressió a la policia secreta del franquisme.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor