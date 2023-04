Dos locals icònics de Barcelona, al nou videoclip de Rosalía i Rauw Alejandro

El conjunt de cançons publicades fa unes setmanes pervan traient de mica en mica els seus corresponents videoclips. Aquest dijous ha estat l'ocasió de, i les imatges revelen que els dos cantants s'han inspirat en, triant dos dels locals més icònics de la capital catalana.Tal com es pot veure, l'artista dei la seva parella deRico han elegit el bar, al barri del, i la xurreria de, a tocar de la discoteca. Al videoclip també hi apareix un carrer de Ciutat Vella, abans que tots dos entrin al bar per prendre-hi una copa. Allà, canten i ballen i en sortir acaben a la xurreria.

