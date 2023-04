L'Estat investiga l'empresa propietària del ChatGPT

L'(AEPD), organisme de l'Estat, inicia una investigació per un possible incompliment de la política de dades del servei, propietat d'. El programa d'intel·ligència artificial ha captat l'atenció de milers d'usuaris i això ha activat l'alarma.Des d'un comunicat de l'AEPD s'exigeix al Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB, per les sigles en anglès) incloure el servei ChatGPT com problemàtica a tractar en la reunió plenària. D'aquesta manera, l'organisme recorre a accions a nivell europeu per aplicar la normativa deL'agència argumenta que el tractament de dades que puguin tenir un impacte en els drets fonamentals de les persones requereix una acció a nivell europeu, de manera coordinada i harmonitzada segons el. La resposta del comitè no s'ha fet esperar i ha desenvolupat un grup de treball, anomenat task force, per fomentar la cooperació i intercanvi d'informació.L'ha defensat "el desenvolupament i la posada en marxa de tecnologies innovadores com la intel·ligència artificial des del respecte a la legislació vigent", de manera que des d'aquest punt de partida "es pot materialitzar un desenvolupament tecnològic compatible amb els drets i llibertats de les persones".

