Més de 700 euros... per una antiga placa del Metro de Barcelona

I com que a Barcelona no tenim museu del transport, tot el patrimoni històric d'aquella estació ha acabat venent-se a preus exorbitats per internet🤦‍♂️ pic.twitter.com/l643coUiYt — Històries de Barcelona (@historiesdebcn) April 13, 2023

Lade l'antiga estació de Marina es ven una pàgina de compravenda i subhasta per internet. El preu inicial del senyal era de 830 euros, però el mateix venedor li ha aplicat un descompte del 10% i, per tant, ara té un valor actual de 747 euros.La descripció del producte, "antiga placa metàl·lica i esmaltada de l’de metro dede Barcelona", l'acompanya les dimensions 99 x 44,5 cm. Fins i tot, en l'anunci s'assenyala el bon estat per totes dues bandes.Segons experts en la matèria, la placa podria tenir més de 30 anys d'antiguitat en cas de ser autèntica. De fet, el compte de Twitter Històries de Barcelona ha mostrat el seu disgust per la manca d'un, fet que provoca la venda de peces històriques a "preus exorbitats".Per altra banda,(TMB) està estudiant el cas des que ha tingut coneixement d’aquests fets. Fins i tot, han advertit de prendre les accions necessàries per poder recuperar-la, segons fonts consultades per Betevé.Una situació similar: el 2022 es va denunciar la venda a Wallapop d’unes rajoles del Gran Metropolitano de Barcelona del 1924 de l’estació de metro de Passeig de Gràcia, localitzades a l’andana. Aleshores, els agents dels Mossos d’Esquadra van poder recuperar dos taulells de les estacions antigues de metro de Jaume I i Passeig de Gràcia.

