Va despullat a comprar tabac al bar i sorprèn els veïns

Si tuviera un céntimo por cada vez que ha aparecido un hombre desnudo en la mitad de Tudela tendría 2 céntimos, que no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces — DeivydasK (@Pon50QueSomos2) April 12, 2023

Va despullat al bar a comprar tabac i sorprèn els veïns de Tudela Foto: Xarxes

Molts cops tenim la sensació que quan sortim de casa ens deixem alguna cosa. Doncs bé, hi ha unque s'ho ha deixat tot, menys els diners perI és que ha sortit de casa seva completament despullat . Tot i que per ser més precises duia pantalons, però abaixats fins als turmells. D'acord que ha arribat la calor abans d'hora, però els veïns i veïnes s'han indignat.L'home en qüestió s'ha apropat a un bar que li quedava a prop. De fet, el que sí que duia són les. Segons ell, no s'ha adonat que duia els pantalons abaixats.Ha actuat amb total normalitat, ha comprat la seva caixa de tabac i després ha marxat. Abans, peròsense adonar-se que no tenia a mà la butxaca.

