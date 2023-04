Qui són les presidentes de la Queens League?: posem cara a les noves protagonistes

Paula Gonu, presidenta de Jijantas FC

Mayichi, presidenta d'1K FC

Gemita, presidenta de Porcinas FC

VioletaG, presidenta de Las Troncas FC

Noe, presidenta d'Ultimate Móstoles

Espe, presidenta d'Aniquiladoras FC



Morena Beltran, presidenta de Kunitas

Lacomença oficialment aquest diumenge amb el draft. Els 12 equips participants triaran les 11 futbolistes que hauran de protagonitzar la primera temporada de la competició. En total, seran 120 jugadores de les 250 que aspiren a ser elegides. 130 es quedaran fora en l'última fase de selecció. El funcionament és similar al de la, però aquest cop amb cares renovades a la presidència.I és que la gran majoria dels presidents de la competició masculina organitzada perhan delegat les funcions per a la lliga femenina en creadores de contingut. Qui repeteix és(Pio FC), l'única presidenta de la Kings League, mentre que també seran presidents dels seus clubs femenins(Saiyans FC),(Rayo de Barcelona),(El Barrio) i els germans(xBuyer Team). A banda, però, aquest és l'1x1 de les noves incorporacions:El periodistaaposta percom a presidenta del seu club per a la Queens League. Malgrat l'oferiment que va fer Helena Garcia Melero , el jijante ha apostat finalment per una de les creadores de contingut catalanes amb més seguidors de l'Estat: dos milions ai més de 600.000 aSegona presència catalana a la Queens League., nascuda ai crescuda a, serà l'encarregada de dirigir 1K FC, l'equip d', a la Queens League. Ara vivint a, la catalana també és una de les streamers de més tirada a Twitch, on acumula 1,7 milions de seguidors.Elecció amb polèmica d'per presidir el seu equip femení. L'streamer més important de l'Estat ha triat, creadora de contingut i exparella de TheGrefg, per dirigir. Més enllà del seu salt a la popularitat per tenir una relació amb l'streamer murcià, la valenciana s'ha consolidat a Twitch, on acumula 1,6 milions de seguidors.ha decidit deixar-ho tot a casa per a la Queens League i ha fiat la presidència a la seva actual parella, la també creadora de contingutbuscaran igualar, com a mínim, l'èxit de l'equip masculí a la primera temporada, que va ser semifinalista de la Kings League.En la mateixa línia,també ha apostat per la seva parella per dirigir l'equip femení d'dirigirà l'equip que porta el nom de la ciutat madrilenya d'on són els dos creadors de contingut. I és que ella, a banda de ser coneguda per ser la parella de l'streamer demés important de l'Estat, també té un canal a Twitch on supera els 300.000 seguidors.Aniquiladores FC canvia de continent a la presidència. De l'streamer colombiàa l'equip masculí a la creadora de contingut andalusaper al combinat femení. Finalistes ala la Kings League, Aniquiladoras FC buscarà també assolir com a mínim el mateix èxit.Elha donat potser la gran sorpresa en el nomenament de presidentes. L'exfutbolista del Barça ha apostat per la periodista argentinaper dirigir, la versió femenina del seu equip. Beltrán és presentadora i analista de futbol a l'emissora ESPN i ara accepta el repte de gestionar un equip.

