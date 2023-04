L'autor de la filtració al Pentàgon és un jove d'extrema dreta amant de les armes

Es vantava de compartir informació confidencial

Una promesa: no publicar els documents enlloc

L'autor de la filtració, en parador desconegut

Una recerca del diari The Washington Post ha revelat que el presumpte autor de lade la intel·ligència estatunidenca és, segons declaracions d'un membre del grup en què es van compartir els documents, unSegons la font del mitjà, un menor d'edat membre d'un grup privat en el servei de missatgeria, el presumpte autor de les filtracions és un home d'entreque durant mesos va enviar als seus companys del grup xat els documents, primer reproduïts a mà, i després mitjançant fotografies.El grup en què es van compartir els missatges es va crear durant laa la xarxa de missatgeria més popular per als joves i adolescents amants dels videojocs. Segons el membre del grup,, la seva gran majoria homes joves i adolescents que compartien una ideologia de dretes, religiosa i afí a les armes.El presumpte autor, el de més edat del grup, hauria anat explicant als altres membres el significat de l'argot militar en els documents, i s'hauria vantat d'estar revelant, sempre segons la investigació del citat diari. El membre del grup també ha afirmat que no va enviar res per error, que sabia amb certesa el que estava fent, i que coneix el, així com la ubicació del presumpte autor de les filtracions, encara que ha expressat que esperarà a la recerca que en aquest moment estan duent a terme els Serveis d'Intel·ligència del país.El mitjà de comunicació ha tingut accés a vídeos enviats al grup pel suposat autor de les filtracions -que alguns membres descriuen com un tiet o gairebé un pare-, en què es troba en un camp de tir, proferintabans de disparar a l'objectiu.En una ocasió, ha revelat la font, el presumpte autor va arribar a enfadar-se amb els altres membres del grup, ja que havia passat "una hora cada dia escrivint aquests missatges tan llargs en què sovint feia anotacions i explicacions de coses que nosaltres els ciutadans normals no entendríem", molestant-se per l'aparentamenaçant de deixar d'enviar les filtracions.La principal norma que el presumpte autor de les filtracions va imposar sobre els seus companys era no publicar els documents enlloc, segons ha detallat la font consultada pel mitjà, que ha afegit que en el grup hi havia persones de fora dels Estats Units, entre altres països deSegons el citat mitjà, el 28 de febrer va sortir del grup la primera tanda de documents, compartits per algun dels usuaris -la seva font no sap qui va ser- en un altre xat de l'aplicació de missatgeria que utilitzaven, i d'aquí a cada vegada més grups, encara queA mitjans de març, el presumpte autor de les filtracions va deixar de publicar documents, i un dia abans que el primer diari estatunidenc informés de la presumpta filtració, va escriure en el grup en un estat "frenètic", assegurant que "alguna cosa havia passat, i demanava a Déu que això no ocorregués". Després que el cas saltés als mitjans, els membres del grup van saltar a un altre servidor per continuar les seves converses, en les quals el presumpte autor de les filtracions va confessar sentir-seFinalment, va demanar a la resta de membres del grup que esborressin tots els documents i tots els missatges i va desaparèixer, cosa que segons la font consultada per The Washington Post, "va ser similar a perdre a un membre de la família, tots plorem". A més a més, aquesta persona ha afirmat que creu que, quan els Serveis d'Intel·ligència el trobin -cosa que dona per fet que ocorrerà-,o a algun lloc fosc", i fins i tot ha afegit que potser serà "assassinat".

