Pla pilot de la jornada laboral de quatre dies: els requisits que cal complir

Requisits per demanar l'ajut

Com i fins quan es pot sol·licitar l'ajuda?

El pla pilot per testejar laha fet aquest dijous les primeres passes. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat els requisits i la partida econòmica per a les empreses que es vulguin acollir al canvi. La convocatòria l'impulsa elamb una inversió de 9.650.000 euros i està destinada a les petites i mitjanes empreses.Qui s'acolli al canvi haurà dela jornada laboral, que en cas que sigui completa, de 40 hores, implica restar-ne quatre i deixar-ho en 36. El canvi ha d'afectar un nombre de treballadors concret, segons la mida de les empreses. Fins als 20 treballadors, ha d'afectar un 30% de la; si en té entre 21 i 249, cal que impliqui almenys el 25% dels empleats.En tot cas, el salari de les persones que facin la jornada laboral de quatre dies ha de ser el mateix que abans d'aplicar el canvi i caldrà mantenir la mesura durant dos anys. Per compensar les possibles pèrdues, el govern espanyol atorgarà. Els treballadors que s'adaptin a la nova jornada hauran d'estar-hi sempre d'acord, i hauran de tenir un contracte indefinit, a temps complet, i hi ha d'haver el mateix nombre d'homes i dones amb una desviació màxima del 10%.L'ajut el podran demanar només les: és a dir, no poden tenir més de 250 treballadors. A més, no podran formar part del sector públic i hauran de desenvolupar una. A banda, les pimes que es vulguin incorporar al pla pilot hauran de tenir un volum de negoci anual que no superi els 50 milions d'euros o un balanç anual per sota de 43 milions.Els empresaris que compleixin els requisits hauran de presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l'. El termini per fer-ho s'ha obert aquest dijous i s'allarga un mes, és a dir, fins al. Les resolucions per veure qui és elegit i que no s'han de fer públiques en un temps màxim de sis mesos.

