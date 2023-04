L'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica d'Estats Units d'Amèrica (), per les sigles en anglès) ha registrat unaen el mes d'abril. La xifra s'alça fins alsinsòlit des que es tenen dades per satèl·lit, el 1981.Elsregistrats els primers sis dies del mes d'abril han encès les alarmes de tots els meteoròlegs, que alerten de la gravetat de la qüestió. De fet, la mateixa NOAA pronostica l'aparició del Niño durant el pròxim estiu , un fenomen natural associada a canvis en l'atmosfera i que repercuteix en les condicions climàtiques de diverses parts del món.ja es va produir aquest fenomen i es va registrar la temperatura mitjana màxima fins aleshores: 21ºC. Per tant, els experts no descarten que a l'estiu es torni a superar el rècord establert aaquest abril.Ho explicade Greenpeace, al diari Ara: "L'escalfament dels oceans suposa un risc greu per a la seguretat alimentària i els mitjans de subsistència de les persones del món". Així doncs, la xifra rècord de 21,1ºC suposa només un indicador més de la crisi climàtica que pateix el planeta Terra.argumenta que les catàstrofes naturals com inundacions, incendis o sequera aniran en augment els següents anys, a causa del "ràpid i constant escalfament dels mars i oceans".

