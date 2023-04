Mor un pilot de ral·lies en un accident durant un entrenament

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW — hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023

Tragèdia al món de l'automobilisme., pilot del Mundial de ral·lies, ha mort aquest dijous a causa d'un accident durant un test d'entrenament. L'irlandès de 33 anys rodava amb el seu cotxe de competició de la marca, preparant-se pel ral·li deLa mateixa companyia de vehicles ha emès un comunicat confirmant la tragèdia i ha explicat quedurant l'accident. "Enviem les més sinceres condolences a la família, els amics i els fans de Craig Breen", conclou el comunicat en què, per ara, l'empresa no fa més declaracions sobre com s'han produït els fets.Breen es preparava a Polònia per la quarta prova delde ral·lies d'aquest any, en què representa Hyundai com a tercer pilot. Precisament aquest 2023 havia marcat ja una bona actuació, quedant en segona posició a la primera cita de la temporada, el ral·li de. Aquesta era la seva millor posició en un mundial, igualant el lloc que havia aconseguit en anteriors anys a Suècia,

