Circ, coral i nous espais: totes les novetats del Festival Grec 2023

Un Grec "alegre, visual i impactant"

Els "imperdibles" del Grec

Nous espais del festival

Unconjunt de la companyia australiana deamb eldonarà el tret de sortida al, el. L'esdeveniment també tindrà una estrena popular el 2 de juliol alamb l'actuació del funambulistaper celebrar 200 anys de l'artèria barcelonina.El circ i el món coral tindran més finestres en una edició del Grec que oferiràde totes les disciplines, un 55% dels quals amb presència de dones amb rol d'autoria i direcció. Combinant les coproduccions amb el teixit local i les propostes internacionals, les visites més destacades seran les d'Així serà l'arrencada d'una edició del Festival Grec guiada per la idea de, més que d'altres. "Hem construït el festival per estar junts, per enamorar-nos i meravellar-nos; un Grec alegre, visual i impactant", l'ha descrit aquest dijous el seu director,, des de l'escenari del Teatre Grec.El Grec 2023 tindrà llocamb una programació amb 88 propostes (38 del Grec Festival –a l'entorn del Teatre Grec- i 50 del Grec Ciutat) el 55% amb presencia de dones amb rol d’autoria o direcció. El certamen coprodueix enguany fins a 35 dels espectacles que s'hi veuran, la majoria amb companyies i artistes locals. Eld'enguany torna a les xifres "habituals" i es queda endesprés que l'any passat arribés als 3,5, segons el tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, per què es va fer un esforç extraordinari per acompanyar la sortida de la pandèmia.Entre la norantena de propostes, el mateix festival recomana apuntar una sèrie de noms en la llista "" d'aquesta edició. En l'apartat d'internacionals destaca la visita d’, director de l’Internationaal Theater Amsterdam, amb 'Who killed my father', adaptació d’un text d’Édouard Louis; l’estrena mundial quefarà amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu al Teatre Grec a partir de la setena simfonia de Ludwig van Beethoven;, amb 'UBU', una producció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma amb Successió Miró -entitat que aportarà vestuari de Joan Miró- a partir del text d’Ubu roi d’Alfred Jarry;, que torna al Grec amb 'Ink', un espectacle molt visual i personal en gira mundial. I sense anar tan lluny, un altre destacat del programa del festival és la proposta de la'Carnación', acompanyada del Niño de Elche.També passaran pel Grec els nous espectacles d'i de les companyies com Agrupación Señor Serrano, La Veronal o La Conquesta del pol Sud, entre altres. En molts casos, són coproduccions del festival. Per exemple, les propostes d’Aina Alegre ('This is not “an act of Love & resistance”'); de Marina Mascarell i l’Orfeó Català ('Rèquiem de la llum'); de l'Agrupación Señor Serrano ('Una Isla'); de Celso Jiménez de La Tristura ('Las niñas Zombi'); de l'actriu i escriptora Juana Dolores ('* HIT ME IF I’M PRETTY *'); o de la companyia de teatre documental La conquesta del pol sud ('Guardianes del corazón de la Tierra') entre d’altres.El Grec també incorpora, en espais singulars de la ciutat. És el cas del, on Aurora Bauzà i Pere Jou presentaran 'A beginning Expanded version', una producció del cicle Escenes de l’Auditori que comptarà ara amb la col·laboració del Cor jove del Teatre Principal de Palma. Lacollirà Rèquiem de la llum, de Marina Mascarell i l’Orfeó Català, amb el cor i el públic barrejats sota les voltes de l’edifici. Aquests dos espectacles també tenen una altra de les característiques destacades d’aquesta nova edició: són propostes on els cors es barregen amb altres disciplines. Aquesta idea es materialitzarà amb la presència de cors en una dotzena d’espectacles.La llista d’espais singulars amb presència al Grec inclou també, on la Cia Roberto G. Alonso interpretarà 'Jo, travesti', un text de Josep M. Miró sobre dissidència sexual, o el bar de la Muriel, on Sixto Paz presentarà un text de Monica Dolan.Durant el mes de juliol, als’hi ha programat la trilogia sencera que cabosanroque ha fet en els darrers anys al voltant de la figura d’escriptors catalans: Jacint Verdaguer, Mercè Rodoreda i Joan Brossa: Dimonis, Flors i viatges i No em va fer Joan Brossa, i al Museu del Born s’hi veurà 'Titanas' d’Encarni Sánchez, Natsuki i Sol Picó amb el Cor dels Amics de la Unió de Granollers.Un altre cas seran les actuacions que tindran lloc al, on el Grec ha programat quatre espectacles entre els quals destaquen el concert de Luísa Sobral amb Rita Payés i Lucia Fumero o propostes d’hibridació entre teatre i música com 'Los juegos feroces (El día del Watusi, vol. 1)' d’Iván Morales.I encara en l'apartat musical, per primer cop participaran alhora les orquestres OBC i la del Liceu. David Lang amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), que estrenaran l’espectacle Prisoner of the state. I als’hi programaran dos concerts amb cor: Wagnerisme amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu & Josep Pons, i Cor i cobla de la Coral Cantiga i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.Als'hi faran concerts d'artistes inèdits al festival: Joan Dausà –en la gira del desè aniversari-, la Ludwig Band, Rufus Wainwright, o també les que mantenen ja una relació estable amb el Grec com Mayte Martín Quartet i Sílvia Pérez Cruz amb l’argentina Liliana Herrero i la brasilera Maria Gadú.

