Illa deixa en l'aire la presència del PSC a la reunió per l'acord de claredat

El líder del PSC,, ha allunyat la possibilitat que el PSC assisteixi a la taula de partits que planteja el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc de la proposta per l'acord de claredat. Així ho ha dit en declaracions a mitjans després que la portaveu del partit,, hagi assegurat en una entrevista a RTVE que sí que hi serien perquè els socialistes "van a les reunions quan el president els convoca"."El PSCque vagi en la direcció de dividir els catalans i no de treballar per la seva unió", ha dit Illa, que ha insistit que en aquest tipus de trobades el PSC "no hi assistirà". A més ha remarcat que "mai hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya". Illa segueix així la línia del govern espanyol, que ha rebutjat per enèsima vegada la possibilitat d'un referèndum sobre la independència. Aquest dijous, la ministra de Justícia,, ha dit que aquesta opció no té cabuda en la Constitució.En tot cas, el primer secretari del PSC ha defensat que no estava corregint les paraules de Romero però ha subratllat que per part dels socialistes "no hi ha res decidit ni compromès". Tot i això, sí que ha tancat la porta a participar de reunions que "serveixin per augmentar la divisió dels catalans". En relació amb l'acord de claredat, ha demanat a Aragonès que centri els esforços "", com la sequera, i ha qualificat la proposta de "confusa".Així s'ha pronunciat, també, Romero, que ha argumentat que el govern espanyol i el PSC rebutgen el plantejament d'acord de claredat d'Aragonès perquè "", perquè després s'ha de gestionar la situació. "Ens agradaria que ens convoqués per parlar del que ens uneix als catalans", ha dit la portaveu. Els socialistes creuen que s'ha de plantejar un acord en comptes de presentar als ciutadans una "decisió dicotòmica". És a dir, aposten per començarabans de convocar un referèndum.

