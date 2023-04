Sirera critica a l'Ecuestre els «bufons de TV3» i elogia Pasqual Maragall

Elogis a Pasqual Maragall

L'alcaldable del PP a Barcelona,, ha carregat aquest dijous contra elspel gag satíric contra la Verge del Rocío i s'ha preguntat com es pot defensar des de la llibertat d'expressió i a la vegada aplaudir un "linxament i una persecució contra una infermera", recordant la polseguera generada pel menyspreu per la llengua d'una treballadora de la sanitat. En una intervenció al, ha considerat "intolerable" el gag de TV3, assenyalant que la llibertat d'expressió no pot ferir els sentiments religiosos.Daniel Sirera ha explicat el seu model de ciutat al Círculo Ecuestre, on ha contestat les preguntes del periodista Joaquín Luna. Sirera ha assenyalat que les properes municipals seran una tria entre: "El populisme de, el separatisme dei l'alternativa sensata del PP". En la seva intervenció, ha assegurat que "vol ser alcalde" amb un projecte a quatre anys vista i ha recordat que el seu partit va arribar a tenir 9 regidors al consistori. Ha fet una crida alals potencials electors de Vox, Ciutadans i Valents, partits que ha assenyalat que no entraran al consistori: "Si em votessin els que dubten a fer-ho a aquests partits, obtindríem el 18% dels vots i els mateixos regidors que treuran Colau, Trias o Collboni".Sirera ha admès que el PP "no ha estat vist per la societat catalana com un partit útil", però que això canviarà i que el seu partit és "imprescindible" per bastir una alternativa a l'independentisme. Ha intentat bandejar el PSC en l'escenari municipal que ha dibuixat, assenyalant que als socialistes "els tremolen les cames" davant el sobiranisme.Laha estat un element central en les paraules de Sirera. Sobre un suport possible a Xavier Trias, Daniel Sirera ha assegurat que "no téamb Ada Colau o amb Ernest Maragall", mentre que ha estat més ambigu amb Jaume Collboni, que "és part del problema" perquè ha governat amb Colau, mentre que Trias "pertany al partit de Puigdemont, Borràs, Ponsatí i aquesta gent".Tot seguit, ha afirmat que està disposat asobre mesures concretes per a la ciutat. Si Collboni continua fent el que ha fet fins ara i Trias vol posar Barcelona al servei de l'independentisme, ha dit que amb el PP que no comptin. L'alcaldable ha afirmat que "Trias no va ser un bon alcalde, va ser qui va permetrei no va baixar impostos".Sobre les, Sirera ha dit que és partidari d'"aturar-ho tot, estudiar quines funcionen i quines no" i que no li tremolaran les cames per eliminar-ne. Ha deixat clares algunes de les decisions que adoptaria si fos alcalde: que elde la Diagonal fragmentarà la ciutat i seria aturat, que l'Ajuntament faria una campanya institucional en favor del turisme ("com més en vinguin, millor").El candidat ha posat Madrid com a exemple d'emprenedoria, assegurant que a Barcelona. Ha explicat que un paradista de la Barceloneta li va dir que va trigar dos anys i mig a rebre l'autorització municipal per instal·lar dues taules per servir tapes. L'alcaldable conservador s'ha compromès a fer que un ciutadà que presenta una petició a l'Ajuntament tingui dret a saber en cada moment com es troba el seu expedient.A la pregunta de quin alcalde del passat li agrada més, Daniel Sirera ha elogiat el llegat de Pasqual Maragall pel que va representar l'dels anys del seu mandat. "El Maragall que després va ser president i el nou Estatut ja no", ha afegit, però ha lloat "aquella manera de fer política". Ha lamentat que ara no hi hagi polítics amb aquesta visió.Luna ha preguntat pel nom del número dos a la llista i Sirera ha assegurat que encara no ho sap. Però ha afegit que aquest no és un problema per al PP, ja que molts segons d'altres alcaldables poden acabar sent el número 1 en les properes eleccions. "Al PP, de l'1 al 41 poden ser número 2".Sirera ha afirmat que "i no té futur amb l'actual govern municipal". Ha posat com a exemple de la situació de la ciutat el fet que "els pares diuen als seus fills que si volen prosperar han de marxar". A una pregunta del periodista Joaquín Luna, ha assenyalat que les eleccions municipals seran un referèndum sobre "Barcelona sí o Barcelona no".Sirera ha estat rebut avui al Círculo pel seu president,, que ha fet la presentació inicial, i pel vicepresident primer,, exregidor del PP a Barcelona, precisament. L'entitat acaba de viure un pols intern de cara a les properes eleccions. Quan conclogui el mandat de Delgado, el proper setembre, Lacalle serà el candidat de la junta sortint. Avui tots dos es mostraven relaxats i cordials.

