Alerta del Banc d'Espanya: rebutja tots els bitllets amb aquesta taca

Què haig de fer si em donen un bitllet així?

No s'accepta: si ens el donen, el més prudent és no agafar-lo.

si ens el donen, el més prudent és no agafar-lo. Demanar-ne un altre: és el nostre dret si veiem que alguna cosa no encaixa.

és el nostre dret si veiem que alguna cosa no encaixa. Si l'acceptes, entrega'l a un banc i informa d'on l'has rebut: el Banc d'Espanya corroborarà si es tracta d'un IBNS i podria informar la policia, que faria servir els bitllets com a prova incriminatòria contra els lladres.

el Banc d'Espanya corroborarà si es tracta d'un IBNS i podria informar la policia, que faria servir els bitllets com a prova incriminatòria contra els lladres. En cas que es demostri que és un IBNS, podries no tenir dret a reemborsament: els bancs centrals nacionals poden canviar els bitllets tacats només si ho sol·licita el propietari o propietària original que hagi estat víctima de l'activitat il·lícita.

els bancs centrals nacionals poden canviar els bitllets tacats només si ho sol·licita el propietari o propietària original que hagi estat víctima de l'activitat il·lícita. Si, en canvi, la investigació conclou que la taca és fortuïta, sí que hi ha dret a reemborsament: l'afectat rebrà o bé un bitllet nou o una transferència al compte corrent.

Com funciona exactament aquest sistema? El que ens diu la marca és que és un bitllet robat. Es fa automàticament quan un lladre aconsegueix apoderar-se dels diners d'un caixer automàtic. Primer, la marca apareix només en un costat del bitllet, després, s'estén fins al centre. I tot i que molts delinqüents intenten treure-la netejant el paper, és. Per contra, el que aconsegueixen amb això és que es marqui encara més i que el bitllet tingui un aspecte deteriorat.Segons informa el Banc Central Europeu () les tintes més utilitzades són de color "violeta, verd, blau, vermell o negre brillant".Per això, és important fixar-se que la marca estigui principalment a la vora, i si els marges estan intactes, el més probable, segons l'organisme, és que es tracti d'un acte fortuït provocat, per exemple, per la taca d'un bolígraf.Normalment, les persones que paguen amb efectiu no es fixen amb detall en el canvi que reben quan paguen alguna cosa i aquesta és una acció que hauríem de començar a fer, no només per, sinó també perquè últimament s'ha donat a conèixer que circulen. Per tant, s'ha d'estar alerta.Això és el que recomana fer el BCE en cas de trobar bitllet amb aquestes característiques:

