La Junta Electoral dona 10 dies al Parlament per pronunciar‑se sobre l'escó de Borràs

La(JEC) ha abordat aquest migdia el cas de Laura Borràs i el futur del seu escó com a diputada de Junts al Parlament. Sobre la taula hi havia dues opcions, o bé enviar el cas la Junta Electoral Provincial (JEP) o bé tramitar-lo directament. Finalment, després d'una reunió que s'ha allargat diverses hores, l'organisme electorala la vicepresidenta primera i presidenta en funcions del Parlament,, perquè es pronunciï sobre l'escó de Borràs. També obre un termini a les parts -al Parlament i a Borràs- perquè presentin al·legacions abans de prendre una decisió.Borràs està condemnada a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació pels delictes deper adjudicacions irregulars mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El cas ha aterrat a la JEC perquè Vox, Ciutadans i PP han demanat executar-la, en tractar-se d'una condemna per un delicte contra l'administració pública -la prevaricació- que permet retirar-li l'escó sense necessitat de sentència ferma.De fet, aquest dimecres, l'advocatha anunciat que presentarà recurs de cassació contra la sentència del TSJC, per diverses vulneracions de drets que ja va denunciar al judici. Al marge de la via penal, que Borràs vol exhaurir fins a arribar a Europa, la JEC obre també una via administrativa, però amb poc marge per a l'optimisme.

