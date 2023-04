Unió de Pagesos es manifesta a Barcelona contra la burocràcia de l'Estat: «Volem produir aliments»

ha criticat l'"" que pateix el sector. Una cinquantena de membres del sindicat agrari s'han concentrat aquest dijous davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona i han tirat papers a la façana per denunciar les exigències digitals per part de l'Estat.En concret, els pagesos critiquen l'entrada en vigor al setembre del, un sistema que preveu que els productors hagin de registrar cada mes alguns moviments de manera electrònica. El sector ha assegurat que "no està preparat" per haver d'afrontar la mesura, al mateix temps que ha indicat que pateix. "Volem produir aliments i no ser uns buròcrates", ha dit el coordinador d'Unió de Pagesos,, en declaracions als mitjans de comunicació.

