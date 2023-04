​El primer bosc vertical amb arbres en suspensió de Barcelona tindrà 104 espècies

D'esquerra a dreta: Constantí Serrallonga, Janet Sanz, Elisa Durán i Marc Serra. Foto: Maria Aladern / ACN

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Eldecontindràde vegetals, moltes autòctones, que serviran de refugi per a ocells i per a alguns animals pol·linitzadors beneficiosos per al planeta. Així ho expliquen des de lai l', responsables d'una iniciativa que s'ha instal·lat a l'entrada del CaixaForum Barcelona per celebrar el seu vintè aniversari.El projecte, en què han treballat, és obra de l'artista Gabriel Ruiz i ha estat coordinat per la firma Jardineria Artística Babilon. Esdevé un element integrador de la ciutat amb la muntanya i de l'art amb la natura, segons defensen els seus impulsors.A l'antiga paret del, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, s'hi ha disposat, al llarg de, una desena d'arbres de grans dimensions i més de 19.000 plantes. El conjunt, de 12 metres d'alçada i 50 d'amplada, constitueix un “pulmó verd” i un organisme “viu i canviant” que es transformarà amb les estacions de l'any, explica, directora general adjunta de la Fundació “La Caixa”.A la dreta de la instal·lació hi ha disposades les, que necessiten més sol i menys aigua, i a l’esquerra, la. A més, el jardí compta amb un sistema d'última generació de recollida d’aigües pluvials i aprofitament de l'aigua de reg per, tinenta d'alcaldia d'Ecologia i Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, considera el projecte un “gran exemple” i assenyala la necessitat de desenvolupar més paisatges urbans verds en espais públics i privats: “Ens hem d’acostumar a veure aquest tipus de parets que renaturalitzen la ciutat perquè som una ciutat molt densa i construïda”, afegeix.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor