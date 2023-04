Una ossa mata un corredor de muntanya italià de 26 anys

Les autoritats demanen sacrificar l'animal

La mort de l'atletaha fet revifar unmolt candent els últims anys a Itàlia: què s'ha de fer quan un animal ataca un humà? Papi era unque un bon dia va a sortir a córrer per un bosc del Massís de Brenta, a la província de Trento (Alps sud-orientals), però tot i que li va dir a la seva mare que l'esperés per sopar, mai va tornar.El seu cos es va trobar la setmana passada, justament l'endemà que la família en denunciés la desaparició. Teniaal cap, al coll i a l'estómac i ja des d'un primer moment la policia va assegurar que l'havia atacat un animal "molt gros". No va ser fins que es van conèixer els resultats deque es va saber del cert que l'esportista havia estat atacat per una ossa de 17 anys que ja havia protagonitzat atacs similars. L'any 2020 va agredir un pare i un fill que eren d'excursió per la zona."Sabíem el que havia passat fa ja temps, però", ha assenyalat la progenitora en una carta publicada als mitjans de comunicació després de conèixer-se la mort de Papi. Les autoritats ja han demanat el sacrifici de l'animal i han tornat a revifar el debat entorn d'aquest tema, que compta amb l'oposició d'animalistes i científics, que demanen prendre una decisió amb més calma.El ministre de medi ambient italià,, ha apuntat aquest dimecres que l'executiu està buscant solucions per allunyar els ossos de les zones més pròximes al nucli urbà. En aquest sentit, Pichetto ha assenyalat que la solució podria passar per sacrificar els exemplars més agressius. No obstant això, les autoritats provincials de Trento ja donen per segur el sacrifici de l'ossa i també de tres exemplars més que es consideren perillosos per altres atacs que, afortunadament, no han tingut víctimes mortals.Veient aquesta situació, les organitzacions animalistes han demanat no caure en l'alarmisme i han subratllat que els ossos són essencials perTal com ha recollit EFE, l'ossa que ha matat Andrea Papi és descendent de, un exemplar eslovè que va ser alliberat a Itàlia ara farà 25 anys amb l'objectiu de. De fet, actualment hi ha un centenar d'ossos i es calcula que només descendeixen de dos mascles: Joze i Gasper. El zoòleg, en declaracions a La Repubblica, ha advocat per no sacrificar l'animal i ha argumentat així la seva posició: "Encara que la majoria d'ossos no ataquen ni són carnívors, hi ha exemplars problemàtics i massa confiats que haurien d'haver estat sacrificats des del principi i substituïts per uns altres".

