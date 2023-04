Som la generació High School Musical i no ens fa gens de vergonya reconèixer-ho (o sí?)

Next NEWSLETTER SETMANAL Els highlights de la nova cultura i comunicació digital i els seus protagonistes més influents, amb accent català Subscriu-t'hi

Un de tants memes generats per aquesta tendència Foto: Twitter

Conviure amb la vergonya que suposa que t'agradi certa música, certa pel·lícula o una sèrie en concret és indescriptible. Autocensurar-se en públic és un acte de boicot personal infame, però encara ho és més quan, realment, aquell contingut que t'agrada triomfa arreu del planeta.per dir que és bo, que el gaudeixes moltes vegades. Moltíssimes. Que d'adolescent, de ben petit, cantaves les cançons deva estrenar en directe una de tantes TV Movies que produïa la companyia.Una època prolífica de telefilms completament plans, inflats de clixés, amb uns personatges amb la mateixa profunditat que un toll d'aigua... però que van enamorar milions de persones a tot el planeta. Existia un problema, però: la vergonya d'admetre, especialment si eres un nen -un home- que t'agradavao qualsevol dels films que van sorgir del canal teenager de Disney., la sorpresa arriba quan una gran quantitat de joves nascuts els anys 90 coneixen les pel·lícules, se saben les cançons o els encanten. Des que eren petits. Què ha passat, mentrestant?No cal fer una anàlisi recaragolada de High School Musical -l'agafarem com a exemple, com a representant de les desenes de films de, especialment els musicals- per veure que no va representar cap canvi de paradigma substancial per als adolescents. Però va plantar una llavor, va posar una primera pedra per a molts continguts que van aterrar posteriorment. Un principi de diversitat, de cançons positives -i que encara, avui dia, es canten a crits a qualsevol discoteca- i de la capacitat de dissoldre masculinitats tòxiques i molt arrelades en l'imaginari audiovisual que provenia dels Estats Units.Sí, tots vam veureo aen pel·lícules que pretenien ser intents de deconstrucció masculina en ambients teenager, però ni de bon tros amb la intenció de HSM. Una intenció molt fluixa i superficial? Sí, però que el jugador de bàsquet ben plantat amb ínfules d'estrella decideix fer teatre musical i acabés arrossegant els seus amics, és una autèntica bomba per a joves que caminen pels passadissos i veuen les tribus urbanes del moment.Tot aquest caldo de cultiu germina en les darreresles titllades de cultura woke, que escenifiquen un canvi social latent en la manera de veure el món, d'estimar, de normalitzar comportaments, queixes, pensaments i relacions. És en l'actualitat on comencen a aflorar les confessions.Comencen a desenvolupar-se noves narratives al voltant d'aquella història, com la del personatge de Sharpay Evans (interpretada per) que es va considerar de manera errònia com la malvada de la trilogia. No existien malvats en aquella trama. Fins i tot va generar nous mems que han passat a les vitrines de la història de l'humor d'internet (i va acabar arribant a l'actriu principal implicada, Vanessa Hudgens).Fa 15 anys de l'estrena de, un èxit absolut de taquilla: amb només 11 milions de dòlars de pressupost en va generar més de 235. La nostàlgia, una droga que acaba fent addicte a qualsevol generació que passa de l'adolescència a l'etapa adulta, va provocar que el 2019 es fes una nova sèrie, que va ser rebuda amb els braços oberts (i amb una nova estrella que va saltar a una fama immensa a tot el món, Olivia Rodrigo ). I al final, aquesta anàlisi parteix d'una tendència a TikTok en la que es mostraven bodes als Estats Units amb un missatge:Trencada la barrera de la vergonya,abracen el record, les cançons i el flaire que desprenien aquelles històries simples, però sinceres; envoltades de clixés, però trencadores per l'època en què se situaven. Les conclusions d'aquells telefilms semblen òbvies amb la mirada actual: l'estrella del bàsquet pot ser actor de teatre musical, la guapa de la classe pot ser una erudita de les matemàtiques (i de la cançó), la pija pot voler menjar-se el món amb ambició i determinació...

