Acaba ingressat després de ser assaltat per uns lladres al mig de l'AP-7

Contusions i una fractura al fèmur

Elsd'Esquadra busquen dos lladres perquan circulava per, agredir-lo amb un cop de puny i envestint-lo amb el cotxe quan fugien de la zona. Segons ha avançat El Caso, els fets van passar aquest dimecres a quarts de quatre de la tarda.Els delinqüents, que possiblement volien cometre un-és a dir, distraient la víctima i aprofitant-ho per prendre-li allò que poguessin de dins el vehicle- van aconseguir que l'home -un estranger de 62 anys- aturés el cotxe al voral. Però quan va adonar-se de les intencions dels delinqüents, el van agredir i van fugir. La víctima va haver de ser, on ha quedat ingressat a l'àrea de Traumatologia, i va caldre tallar el trànsit a l'AP-7 per evacuar-lo.Els Mossos van rebre l'avís que hi havia hagut una baralla entre tres persones al quilòmetre 92,2 de l'autopista, i quan van arribar al lloc, van trobar-se la víctima malferida. L'home estranger circulava per l'autopista en sentit sud quan els delinqüents van aconseguir que s'aturés al voral amb el seu vehicle. L'home, quan se'n va adonar va resistir-s'hi, i va ser aleshores quan els lladres el van agredir ventant-li un cop de puny i,L'home va patir contusions i una fractura al fèmur. Per poder-lo evacuar, inicialment, es va activar un helicòpter medicalitzat, tot i que al final no va ser necessari i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques ) va acabar traslladant-lo al centre mèdic.La Unitat Operativa de Mobilitat () dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i ha obert unaper intentar trobar els assaltants. Després de parlar amb diversos testimonis, i aconseguir una descripció del cotxe amb què es movien els autors del robatori violent, la policia treballa per intentar localitzar-los.Arran del robatori, i per facilitar l'evacuació del ferit i tallar l'AP-7, els Mossos van activar patrulles de, efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius () i agents de seguretat ciutadana de les comissaries de Santa Coloma de Farners i Blanes (Selva). La Policia Local d'Hostalric (Selva) també va col·laborar amb el dispositiu.

