​Quins avantatges té la digitalització de les autopistes?

On s'implantarà el projecte EUMOB?

El projecte EUMOB analitzarà les alternatives per digitalitzar les autopistes. Foto: Abertis

Què analitzarà el projecte EUMOB?

Els beneficis de la digitalització, en dades

Laserà connectada, elèctrica, autònoma i sostenible. I per avançar cap a aquest nou model lahi jugarà un paper molt important. En aquest camp, laimpulsa diversos projectes com l', coordinat per Autopistas –filial d'- i que vol analitzar l'impacte sobre la gestió de les vies ràpides, la seguretat viària i la contaminació de l'ús de la tecnologia 5G en les autopistes dels estats espanyol i francès.Elpretén facilitar el desplegament d'aquesta nova tecnologia als principals corredors de transport del continent europeu. En la modalitat d'estudis, la Comissió Europea ha aprovat elL'objectiu és avaluar els requisits deque uneixen els estats espanyol i francès: el mediterrani i l'atlàntic. Se centra en unsde vies ràpides i en pretén analitzar tant els costos com els impactes i beneficis en la gestió d'aquestes infraestructures.L'estudi, que és pioner en l'àmbit europeu, abasta 5.627 quilòmetres d'autopistes a l'Estat i 3.813 més a França. Entre altres, inclou els eixos de l'i de l': Sevilla-Màlaga-València-Barcelona i Madrid-Saragossa-Barcelona-Perpinyà-Lió.“La coordinació d'aquest projecte per a la digitalització viària europea posa de manifest la nostra ferma aposta per donar resposta als nous desafiaments de la mobilitat”, explica, director general d'Autopistas. “Hem de preparar les vies d'alta capacitat per als vehicles elèctrics, connectats o autònoms, garantint una mobilitat més segura, intel·ligent i sostenible”.Per la seva banda,, director global d'Innovació i Estratègia de Producte de Cellnex ha subratllat que la companyia aposta per la digitalització pel “benefici que aportarà pels vehicles connectats, però també per als gestors de xarxes viàries, els serveis d'emergències, els operadors logístics i els mateixos viatgers”.El projecte EUMOB analitzarà com digitalitzar els corredors mediterrani i atlàntic. Per fer-ho, s'analitzaran fins a–a curt, mitjà i llarg termini-, prioritzant cinc solucions que es puguin desplegar en un termini breu per la seva viabilitat tecnològica i per no tenir barreres reguladores.En tots els casos s'analitzaran els costos així com la. Uns beneficis que inclouen la, lai laEn aquest sentit, l'anàlisi i predicció intel·ligent del trànsit no només poden ajudar a prevenir accidents sinó a reduir el temps de resposta quan es produeixen. També millorar la densitat i reduir la congestió –amb les conseqüències positives sobre consum de combustible i contaminació-. Un model que passa per lai laper a anticipar les estratègies de gestió del trànsit. En definitiva, preparar les carreteres per un nou model de mobilitat cooperatiu, connectat i autònom.Quin impacte podria tenir la digitalització de la xarxa d'autopistes que connecten els estats espanyol i francès? A l'espera dels resultats definitius del projecte EUMOB, les estimacions apunten a unde les infraestructures, unai una. Inclou la digitalització de zones crítiques com talussos i viaductes. Es preveu allargar la vida útil de les vies ràpides fins a 10 anys.. Reducció dels accidents –ha de permetre accelerar els objectius europeus de reducció del 50% d'accidents per al 2030 i zero víctimes mortals per al 2050- i dels costos de conservació associats.. Estalvi d'un 3% en el consum de combustible.. Reducció d'un 3% del temps de viatge en un conjunt de 10 milions de vehicles amb un factor d'ocupació d'1,2.. Reducció d'un 0,5-1,5% de reducció d'emissions de CO2 i partícules PM i VOC. També impacte positiu sobre els costos de salut.