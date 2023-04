Dos passatgers acaben a cops de puny en un vol d'Eivissa a Barcelona

És estrany que hi hagi, però pot passar. Sovint, no diem les coses que no ens agraden dels altres precisament per no crear un enrenou, però d'altres, quan ens resulten massa molestes, no ho podem suportar més i ho acabem expressant. És el cas d'una passatgera que, quan feia el vol, va demanar, si us plau, a un altre passatger queEll s'hi va negar i, davant d'aquesta reacció, la parella de la dona, molt més jove que el passatger, li va etzibar un contundent:. Un adjectiu que no va agradar gens a l'home, que s'hi va encarar ràpidament. La discussió va anar escalant de to fins que tots dos es van veure immersos en una baralla ai de bossa.Eldel moment, que publiquen mitjans com, ha estat penjat a les xarxes socials. I és que alguns passatgers, en veure el que passava, van optar per enregistrar-ho. D'altres, es posaven les mans al cap. Finalment, la tripulació de l'aerolínia va intervenir en la baralla, va aconseguir calmar els ànims i va informar l'agressor que seriaI així va ser. Un cop aterrats a l'Aeroport del Prat, dos agents de lal'esperaven per identificar-lo per provocar disturbis i cometre una agressió. Abans que se l'emportessin, però, l'home. Mentrestant, un grup de viatgers que havia presenciat els fets l'escridassava: "Fora, ens has amargat el vol".

