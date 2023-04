El fill de Tomàs Molina, Pol Molina, a la llista d'ERC per Badalona

El fill de Tomàs Molina, meteoròleg estrella de TV3,, se suma a la llista d'per a les municipals del 28-M a Badalona. Actualment, en Pol, nascut el 22 d'octubre del 1998, és el portaveu del Jovent Republicà. Amb 24 anys, és físic per la Universitat de Barcelona, avançat per la Universitat de València (UV) i doctorand a la Universitat Politècnica de València (UPV).Molina és badaloní i es defineix com una persona "d'esplai". I és que ha participat en el lleure educatiu de la ciutat a través de

