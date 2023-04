Carla Simón se suma a la llista de Junts per les municipals de les Planes d'Hostoles

Carla Simón. Directora i guionista de cinema. «Em sumo a la llista com a independent. M'il·lusiona el projecte de poble ple d'idees dissenyades per incloure'ns a totes i a tots. Tinc la certesa i la confiança que liderarà amb rigor, intel·ligència i respecte». #PabloAlcalde pic.twitter.com/ZO3YBAq1iS — Pablo Odell (@odell_pablo) April 13, 2023

formarà part de la candidatura de Junts a les eleccions municipals de, a la Garrotxa. Ho farà com a númerode la llista de Pablo Odell, el candidat del partit a la vil·la, i". En una piulada feta al seu compte personal, Odell ha fet de portaveu de la directora de pel·lícules com Alcarràs o Estiu 1993 i ha explicat els motius pels quals se suma a la candidatura.M'il·lusiona el projecte de poble ple d'idees dissenyades per incloure'ns a totes i a tots. Tinc la certesa i la confiança que liderarà amb rigor, intel·ligència i respecte", serien les paraules de Simón per sumar-se al projecte que encapçala Odell en aquest poble de la Garrotxa.(Barcelona, 1986) és la figura cinematogràfica catalana més important dels nostres temps. La victòria a la Berlinale amb la seva delicada Alcarràs , segona pel·lícula de la seva curta filmografia, va situar la llengua catalana i la directora en un dels panteons més rellevants de la indústria del setè art.Simón va enlluernar el planeta amb, el seu primer llargmetratge de ficció que va conduir-la, per primer cop, a aixecar un premi a la Berlinale de 2017, en ser considerada la Millor Òpera Prima. Aquella història, sorgida de la vivència personal,que aconsegueix transformar les tragèdies familiars viscudes en pel·lícules emocionals, carregades de sentiments i de moments humans que s'han guanyat el respecte i l'admiració dels crítics arreu del món.

