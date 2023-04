Demanen 42 anys de presó a un voluntari d'un centre de culte de Vic per abusar de set menors

La fiscalia demana 42 anys de presó a un voluntari d'un centre de culte de Vic per haver abusat de 7 menors d'edat, d'entre 5 i 9 anys mentre impartia classe.a menors i també un altre d'exhibicionisme. A més, el ministeri fiscal demanadels menors o comunicar-s'hi per qualsevol mitjà i la inhabilitació especial per exercir qualsevol ofici, remunerat o no, que comporti el contacte regular i directe amb menors.En concepte de responsabilitat civil, se li demanaper danys morals a cada víctima.Segons l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés l'ACN, l'acusat era voluntari d'un centre de culte de la capital d'Osona i es dedicava a impartir classes a nens i nenes d'entre 5 i 9 anys.En tres ocasions diferents durant l'abril del 2016, es relata com l'acusat,, i aprofitant que els alumnes s'acostaven a ell per resoldre dubtes durant la classe, hi buscava el contacte físic. El mode d'operar era similar en tots els casos: "s'asseia els infants a sobre les cames i els premia amb força contra el seu propi cos".La fiscaliaque estipula el Codi Penal, sis anys de presó per cada menor, 42 en total. Pel delicte d'exhibicionisme es demanen 9 mesos de presó. La fiscalia també vol que l'acusat assumeixi les costes processals.

