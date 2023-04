Notícies del 12 d'abril de 2023

18:40 Hidrants d'aigua regenerada a la depuradores del Besòs i la Tordera



El Consorci Besòs Tordera, que gestiona el sanejament de l'aigua als municipis de la conca d'aquests rius, ha instal·lat hidrants a dotze de les seves depuradores dotades amb estacions de regeneració d'aigua per fer possible la càrrega de cisternes amb aigua regenerada per a usos municipals.



Les depuradores on s'ha actuat per instal·lar els nous hidrants són les de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Granollers, la Garriga, la Llagosta, la Roca del Vallès, Montornès del Vallès, Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Llorenç Savall i Vilanova del Vallès.

18:29 ​L'ACA manté aturada la retirada de peixos en un pantà de Sau en mínims històrics



L'embassament de Sau està només a un 6,52%. Una xifra que frega el mínim històric –5,77%- que es va produir en una de les pitjors sequeres del segle passat, l'abril de 1990. Tot plegat després de diverses setmanes de transvasar aigua des d'aquest pantà cap a Susqueda, amb l'objectiu de preservar el màxim de recurs hídric amb bona qualitat.



Una de les actuacions d'aquesta operació era l'arribada de diverses barques per retirar peixos. Tot i que no es va fixar cap objectiu, els responsables de l'ACA i Acció Climàtica van assenyalar un potencial total entre 45 i 60 tones. Tanmateix, només se'n van retirar 2,5 fins al 31 de març, quan es va enviar els pescadors cap a casa coincidint amb Setmana Santa. Deu dies després no han tornat a la feina i és possible que a finals d'aquesta setmana s'anunciï l'aturada definitiva de l'operació.

18:26 Uns 300 mossos d'esquadra es manifesten davant la Generalitat per reclamar millores salarials



Uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra s'han manifestat aquest dimecres a la tarda davant del Palau de la Generalitat per reclamar millores salarials, compensacions econòmiques a la disponibilitat i al treball en dies festius i una reducció de la jornada laboral. La protesta ha estat convocada per diversos sindicats, que sumen majoria al Consell de la Policia -l'òrgan paritari de la Generalitat i els membres del cos-. Els sindicats reclamen que aquestes reivindicacions siguin una "prioritat" en la Mesa de Negociació que la Generalitat té oberta amb les organitzacions, segons un document conjunt. Els manifestants han desplegat una pancarta amb el lema "És hora de cobrar" i han tirat diversos petards a la plaça de Sant Jaume.

17:03 L'exvicepresidenta de l'Eurocambra vinculada al «Qatargate» passa de presó preventiva a arrest domiciliari



La fiscalia belga ha acabat amb la presó preventiva de l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, una de les principals sospitoses del Qatargate. Segons han confirmat a l'ACN fonts de la mateixa fiscalia, les autoritats han optat per mantenir-la en arrest domiciliari a l'espera que sigui jutjada. Kaili, imputada per corrupció, blanqueig de capitals i de pertànyer a una organització criminal, estava a la presó des del desembre passat, quan la policia belga va detenir diversos assessors i exeurodiputats per acceptar suborns per part del Marroc i Qatar. A partir d'ara, la dirigent grega també haurà de portar un braçalet electrònic per poder ser localitzada.

16:55 Inversió per quadriplicar la capacitat de la potabilitzadora del Besòs



El Govern preveu destinar 25 milions d'euros extra a l'ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de l'aqüífer del Besòs per poder quadruplicar la seva capacitat de producció. Així ho ha anunciat el president Pere Aragonès durant una visita a les obres, on ha remarcat que aquest tipus d'actuacions són “el camí i la solució” a la sequera. Actualment aquesta planta potabilitza 200 litres per segon i amb una primera ampliació que es preveu que acabi a finals de juny s'arribarà als 400 l/s. La segona actuació, anunciada avui, permetrà produir fins a 860 l/s d'aigua potable a finals del 2023.

11:29 L'Orfeó Català emprendrà una gira històrica amb la Filharmònica de Berlín



L'Orfeó Català emprendrà aquesta primavera una gira "històrica" amb la Filharmònica de Berlín que suposa el debut del cor a la Berliner Philarmonie. L'Orfeó i la Filharmònica hi actuaran plegats els dies 27 i 28 d'abril, l'1 de maig actuaran a la Sagrada Família i, el 3 de maig, a l'Auditorio Nacional de Madrid. Cada concert tindrà un programa diferent, però en tots ells hi sonarà la Missa de la Coronació de W.A. Mozart, sota la direcció de Kirill Petrenko. El vincle entre el Palau de la Música i la Filharmònica de Berlín és antic, amb nombroses visites de la formació a Barcelona, però no va ser fins a l'any 2013 que els berlinesos –amb Simon Halsey com a ma dreta de Simon Rattle- van actuar per primera vegada al costat de l'Orfeó.

10:56 Expulsen del país dos lladres multireincidents que vivien en una casa ocupada de Palafrugell



La policia espanyola ha tramitat l'expulsió al Marroc de dos lladres multireincidents que vivien en una casa ocupada al municipi de Palafrugell. La policia va rebre queixes dels dos homes que vivien en aquesta casa ocupada i la seva relació amb diversos robatoris i disturbis a la zona. A més, els veïns asseguren que els generaven malestar i sensació d'inseguretat. Després de revisar la documentació, la policia va veure que els dos joves no tenien papers i estaven essent investigats judicialment per diferents delictes contra el patrimoni. De fet, acumulaven més de vint detencions per robatoris amb violència i intimidació receptació i robatori amb força que havien fet en diferents punts de Catalunya.