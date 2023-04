Dani Alves tornarà a declarar dilluns davant la jutge

Quina és l'última versió d'Alves?

tornarà a declarar dilluns davant la jutgessa, després que ja fa setmanes que dorm a presóde Barcelona la nit del 30 de desembre. El brasiler ja va declarar davant la instructora i aquesta nova declaració s'ha col·locat en el calendari a petició de la defensa una vegada avançada la investigació, segons ha avançat SER Catalunya.El jugador estài tant la instructora com l'Audiència de Barcelona van rebutjar deixar-lo lliure a petició d'un recurs del seu advocat,perquè van considerar que hi ha "un elevat risc de fuga" i indicis suficients per mantenir-lo a la presó fins al judici.AlvesEn canvi, la noia ha explicat sempre el mateix. I, de moment, les proves que va trobant la policia i el relat de la nit dels testimonis l'avalen. L'última evidència podria ser la que dictés sentència definitiva per a Alves. En tot cas, aquest dijous l'Audiència de Barcelona debat si ha de continuar en presó preventiva.En l'últim relat de la nit fet pel futbolista, va assegurar que la noia li va fer una fel·lació al lavabo de la discoteca i que la seva "interacció" no va anar a més. Una versió, però, que desmenteixen les mostres d'ADN, ja que aquestes només poden arribar a la vagina si hi ha penetració, i que queda superada per la versió que ha donat la seva defensa durant davant el jutge.A més a més,a la noia la nit de la presumpta agressió recull que es va fer una ferida al genoll compatible amb el relat dels fets que ella fa, que és de picabaralla amb l'ex del Barça. I per acabar-ho d'adobar, els Mossos també han trobat set empremtes dactilars de la víctima que, per la seva localització, quadren amb la seqüència de moviments que descriu.

