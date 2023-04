Una persona es passeja pel centre de Manresa agredint els vianants

Agents de lai delshan estat ocupats aquest dimecres a la tarda per una persona que ha protagonitzat diversos incidents a les vies centrals de la ciutat, primer a lai després al, tot i que finalment, no ha estat detinguda.Els fets han començat al voltant de les sis de la tarda quan diverses trucades alertaven que una desena de persones es trobaven embolicades en unaa la plaça de Crist Rei. Hi ha arribat la Policia Local i posteriorment fins a quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, que quan han arribat a lloc han comprovat que ereni la resta els envoltava.Segons ha explicat els Mossos d'Esquadra, la baralla ha acabat aentre els dos individus tot i que cap d'ells. Segons alguns testimonis presencials, una de les persones s'ha dedicat aamb què es creuava fins que un d'ells se li ha encarat. Aquesta mateixa font ha indicat que l'increpador li ha estavellat unade l'altra persona, tot i que la policia parla de lesions lleus. L'ha intervingut en la baralla i després de calmar els ànims ha deixat continuar les persones sense practicar cap detenció.La persona que ha iniciat la discussió empenyia unacarregada amb mantes i diversos estris i portava una. Al matí ja s'havia encarat amb el conserge de l'edifici de, a la plaça dels Drets on havia fet nit.Sense que els agents policials haguessin tingut temps de tornar a la normalitat després del desplegament a la plaça de Crist Rei, els ha arribat l'avís que aquesta mateixa persona havia entrat a la botigaamb la intenció dede l'aparador per amenaçar unes persones que, segons deia,des del capítol de la plaça Crist Rei.Tot i que els Mossos d'Esquadra no han confirmat aquest extrem, dos testimonis dels fets independents ho han explicat a. Els agents han arribat a lloc, han retingut l'individu i després de les, l'han deixat en direcció a l'estació de Rodalies pel passeig de la República sense detenir-lo.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor