L'empresa dels mítics «tuppers», a punt de fer fallida

Malgrat que ara ja n'hi ha de totes les marques, és gràcies a l'empresaque coneixem elsper portar menjar a la feina com a. Doncs aquesta mítica empresa de 77 anys d'història podria fer fallida i desaparèixer en els pròxims dies o setmanes si no se'n surt de la profunda crisi per la qual passa.La multinacional delsestà buscantde manera urgent per salvar la situació i no descarta anunciarper sobreviure. Després de reconèixer que l'estat econòmic és molt complicat, lesde Tupperware han caigut de manera considerable a la borsa deMalgrat que durant la pandèmia les vendes de la companyia van repuntar, ja feia anys que els resultats empresarials anaven a menys mentre creixien els deutes. La fortaha fet molt mal a l'empresa que vael 1946 els mítics envasos amb tancament hermètic per guardar-hi menjar, un permís d'explotació que va caducar el 1984. L'empresa tampoc ha sabut adaptar-se a lesi ara veu perillar el seu futur a curt termini.

