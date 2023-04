Agressió entre dos jugadors del Bayern després del partit contra Guardiola

Crisi important al. I no només pel rendiment sobre el terreny de joc. Dos jugadors de l'equip alemany haurien estat autor i víctima d'una agressió després del partit decontra eldeque va acabar amb un tres a zero a favor dels anglesos.Segons explica el diari alemany Bild, l'origen de tot plegat va ser una jugada al minut 83 del partit en quèno es van entendre. Això va enfadar el jugador alemany, que va recriminar l'acció al senegalès i ambdós van començar a discutir-se verbalment de manera intensa, tal com es va poder veure en directe.Però la cosa no va quedar aquí i, un cop l'àrbitre va xiular elde l'enfrontament, la tensió es va traslladar als. Allà, Mané va recriminar a Sané les formes amb les quals se li va dirigir en la jugada durant el tram final del partit. La discussió va escalar fins a tal punt que el senegalès, segons diu textualment Bild, va "propinar un" al jugador alemany. El club ha preferit no pronunciar-se sobre uns fets que agreugen la crisi esportiva dels de Baviera.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor