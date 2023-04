La mare de Madeleine McCann revela com creu que van raptar la seva filla

Gairebé 16 anys després de la desaparició més mediàtica dels últims anys , el cas desegueix sent tota una incògnita just després de l'anècdota amb la jove polonesa . Mai s'ha pogut verificar si la llavors menor està viva o morta, si va ser segrestada, ni s'ha pogut verificar amb evidències qui era el culpable. Però la família McCann té claríssim el detall que va permetre a l'autor dels fets segrestar la seva filla.Segons el New York Post,McCann, mare de la desapareguda, creu que la clau que va permetre segrestar Madeleine es troba aldeon sopava amb el seu marit la nit dels fets, un 3 de maig del 2007. El presumpte segrestador hauria descobert que la nena i els seus germans estaven sols a l'habitació de l'gràcies al llibre de reserves del restaurant, dins del mateix allotjament.Kate McCann assegura que després de la desaparició de la menor va descobrir que elestava obert i, per tant, qualsevol persona que s'apropés en un moment en què el personal no estigués a prop podia veure els detalls i descobrir que hi havia uns nens sols en una habitació de l'hotel.Però, per què al llibre de reserves del restaurant hi hauria de posar que ningú vigilava als tres menors? El motiu és que la família va demanar sopar sempre a la mateixa taula perquè era el punt del local més proper a l'on s'allotjava la família McCann, i així els pares podien anar a supervisar els seus fills més de pressa. "Ara ho lamentem i ho farem fins a la fi dels nostres dies", recull el mitjà a través de declaracions de la mare.La nit d'un 3 de maig del 2007, Madeleine McCann, una nena de quatre anys de la ciutat anglesa de, desapareixia en un apartament a, un complex turístic prop de la ciutat portuguesa de l'. Els seus pares Kate il'havien deixada dormint amb els seus germans mentre ells van anar a sopar. És l'últim moment en què la van veure en vida.El fet va provocar un revolt mediàtic de dimensions mundials. Durant els dies i mesos posteriors a la desaparició, no era estrany veure pels carrers de les principals ciutats del món o peri lesimatges de la nena. Des de llavors, el cas ha anat perdent interès, en part pel pas del temps, però també per lasobre què va passar aquella nit de fa més de 15 anys a Portugal.

