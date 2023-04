El truc de Karlos Arguiñano per aconseguir uns guisats ben bons

La calor s'està apoderant de la major part del territori català, però, com va dir Manel, qualsevol dia d'aquest mes es pot donar una Nit freda per ser abril. Per aquest motiu, i pels amants dels plats de cullera,revela un truc per triomfar a la cuina.Evidentment, cadaté les seves claus i la varietat de gustos és tan àmplia com la d'ingredients que podem trobar a una cuina. Però tenir el coneixement d'un dels personatges més reconeguts de l'Estat mai està de menys.El cuiner basc ha compartit al seu compte de TikTok un vídeo on explica el truc a aplicar, en cas que es vulgui espessir un guisat. En el seu cas, el xef preparava un bon plat de carn amb patates."En un plat apartem algunes patates i amb una forquilla les aixafo i les afegeixo de manera que", assegura al petit vídeo. Pels amants de sucar el pa al guisat és una bona solució, amb aquest canvi "la salsa queda més espessa", comenta l'Arguiñano.Fins i tot, ha afegit que en cas de cuinar un, la solució es tracta d'aixafar-ne algunes per aconseguir el mateix resultat, sigui amb una forquilla o amb ajuda de la liquadora.

