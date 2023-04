La sequera podria obligar a tancar el Canal d'Urgell per primera vegada a la història

Les aportacions més baixes en 70 anys

La Comunitat General de Regants delsdemanarà la declaració de. Així s'ha acordat en una junta celebrada aquest dimecres a lai es preveu donar el vistiplau en un ple de la comunitat el pròxim dia 20 d'abril.La situació de sequera és "absolutament excepcional i persistent" i per això, si no plou, s'haurà de tancar l'aigua del canal a finals de maig. Aquest fet seria històric atès que mai en els més 160 anys d’història de la infraestructura s’ha clausurat en temporada de reg. El president dels regants,, ha demanat que no es planti cereal d'estiu perquè "no tenim aigua" per garantir-ne el seu creixement. Les reserves del sistemaes troben a 42 hectòmetres cúbics d'aigua i les aportacions són lesLa junta de govern dels regants del Canal d'Urgell ha aprovat aquest dimecres noves mesures a causa de lade sequera i falta de reserves d'aigua. L'inici de campanya el passat 27 de març ja va ser una setmana més tard del que és habitual i a més a més es van aplicar mesures com la rebaixa d'un 40% de la dotació d'aigua. La falta de precipitacions i temperatures elevades per l'època han portat a demanar ja indemnitzacions al Govern i al govern espanyol perquè no es podrà cultivar cereal d'estiu i això provocarà pèrdues milionàries. Amadeu Ros ha remarcat que des de la(CHE) "saben el que estem patint i el que podem arribar a patir" i per això s'ha mostrat convençut que avalaran totes aquestes indemnitzacionsEl director general del canal,, ha explicat que la sequera és "absolutament excepcional i persistent" amb unes reserves útils alsde 42 hectòmetres cúbics. Amb aquesta situació, s'ha decidit rebaixar novament la dotació i passar dels 27 metres cúbics per segons als 23, per tal d'allargar una mica més la disponibilitat per regar el cereal d'hivern, que s'ha de segar al juny.Si no plou, es podria arribar amb, però llavors, s'hauria de tancar el canal i fer una gestió com la de la tardor i l'hivern, quan el canal està tancat durant tres setmanes i s'obra durant una setmana per garantir abastaments a la població i la supervivència dels arbres.Segons Xavier Díaz, lesi ara cal ser "realistes i pessimistes". Per això, al ple de la comunitat que se celebrarà el pròxim 20 d'abril s'acordarà la petició de Declaració de Zona Catastròfica al Govern i a la CHE se li demanarà la declaració d'un estat excepcional per sequera extraordinària i que s'iniciïn les gestions per compensar totes les pèrdues que hi haurà questa campanya, "que seran molt elevades".El Canal d'Urgell és la infraestructura de regadiu que. Són unes 70.000 situades entre les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, les Garrigues i el Segrià. A més a més d'aportar aigua pel regadiu, dona servei a una població d'uns 77.000 habitats i també a les industries i a la ramaderia d'aquestes comarques.

