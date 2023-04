L'entrenador del PSG, acusat de dir que tenia «masses negres i musulmans» al Niça

La polèmica persegueix constantment al. Quan no és amb algun dels seus jugadors , és amb el seu president , i quan no, amb el seu entrenador.ha estat acusat de fer comentaris racistes quan entrenava ali de queixar-se per l'estructuració de la seva plantilla, assegurant que tenia "masses negres i musulmans".Segons el diari RMC Sport,, que va ser director de futbol del Niça quan Galtier entrenava al club, ha explicat que va assistir a diferents reunions l'estiu del 2021 en què l'entrenador proferia aquests comentaris racistes. En una d'aquestes converses, Galtier hauria dit:dins de l'equip".Segons explica Fournier, Galtier hauria dit que en un restaurant de la ciutat elsdel Niça li deien que l'equip estava "ple de negres". "Has d'adonar-te que l'equip no es correspon a la ciutat ni al que la gent demana", hauria proferit l'actual entrenador del PSG al llavors director de futbol del Niça. Entre altres comentaris racistes, Galtier també hauria dit que "només hi ha negres i la meitat de l'equip està a laels divendres a la tarda".La notícia ha obert un nou front a les oficines del PSG i el president del club,, ha ordenat una investigació per verificar si Galtier va fer aquestes declaracions. Per la seva banda, els ultres de l'equip de la capital francesa pressionen i demanen el cessament immediat del tècnic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor