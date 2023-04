L'Eurocambra investiga José Ramón Bauzá per assetjament laboral

Elestà investigant l' eurodiputat de Ciutadans , per. Segons ha avançat aquest dimecres El Confidencial i ha pogut confirmar l'ACN, la formació ja tenia coneixement del procés abans que es fes públic, ja que la denúncia es va presentar l'estiu passat.Des de la formació taronja informen que es tracta d'unen vies de resolució i reiteren que es respectaran les decisions que es prenguin. "Esperem que el procés conclogui aviat i es resolgui", afegeixen. Per la seva banda, l'es limita a detallar que proporcionarà informació del cas a través del ple i només si aquest acaba en sanció.No és la primera polèmica en què es veu envoltat Bauzá en els últims mesos. La trama del Qatargate també va esquitxar l'expresident balear . En el marc dels suposats suborns del país qatarià a membres de l'Eurocambra, es va conèixer que el règim havia pagat a l'eurodiputat de Ciutadans uni dues nits en un. Bauzá va justificar el viatge i l'allotjament dient que era per participar en la convenció mundial d'aviació.

