L'acusada d'assassinar la seva cosina al Bages diu que «no recorda res»

Malestar dels fills

Altres testimonis

L'acusada d'assassinar una cosina llunyana seva al Pont de Vilomara i Rocafort el 2 de juliol de 2020 ha explicat aquest dimecres en el judici amb jurat popular a l'que "no recorda res" i ha negat "la intenció de matar a ningú". Segons el fiscal, la dona va apunyalar la víctima amb un ganivet, assestant-lien diferents parts del cos, que van provocar la seva defunció.En la mateixa sessió han declarat els el primer dels quals ha afirmat que, amb els 15 anys que tenia llavors, va veure l'apunyalament en sortir de la porta de la seva habitació . Tots dos han assegurat que els fets els han canviat la vida, provocant-los. El fill ha afegit que en diverses ocasions la situació li ha portatLa fiscalia sosté que l'acusada va arribar a Espanya el gener del 2020 i que es va traslladar a viure aper treballar de cuidadora d'una persona gran. Amb la pandèmia, es va traslladar a la casa d'una cosina llunyana, que residia en una finca al Pont de Vilomara. Segons ha assegurat durant la seva declaració, la situació derivada del Covid li va provocar molta. Un fet que va derivar en patir sentiments com la "desesperació" o bé "dormir poc i malament", tot i que des de l'atenció primària li havien receptat medicació.El matí del 2 de juliol del mateix any, al voltant de dos quarts de nou –segons el relat del fiscal– va atacar amb un ganivet a la dona que l'havia acollit, assestant-li 45 ganivetades al coll, a la cara i a les espatlles, unes ferides que van, ja que es van seccionar les artèries, així com els pulmons. Si bé, la tesi inicial assenyala que la forma en què es va matar la víctima "li va ocasionar un gran dolor", també afegeix que en l'època dels fets, l'acusada "presentava un, que va alterar de manera greu les seves capacitats cognitives i volitives".L'acusada ha relatat que el dia dels fets estaven "pintant una finestra", van passar un dia "molt tranquil" i van anar al llit, ella primer, després de sopar. El següent que recorda éson tothom li deia que havia "apunyalat" a la seva familiar. "No recordo res i no entenc què va poder passar. Tampoc recordo agafar cap ganivet, i sé que a l'habitació no n'hi havia cap", ha subratllat. En aquest sentit, ha afegit que "" després d'haver-la "ajudat" i ha volgut insistir en el fet que no és "cap assassina"."Vaig venir a Espanya perquè volia un futur millor, pagar la universitat a les meves filles, treballar i treure la meva mare, tirar endavant", ha dit durant el judici, "arai demano perdó, tot i que sé que no servirà de res ni tornarà la vida a ningú". Finalment, l'acusada ha apuntat que va estar ingressada en uni que d'allà va ser traslladada a lael novembre passat. "Estic en tractament, tinc menys atacs d'ansietat, però els problemes per dormir es mantenen", ha conclòs.Els següents en declarar han estat els dos fills de la víctima, que en el moment dels fets estaven vivint en la mateixa casa que la mare i l'acusada. Ella tenia 29 anys, mentre que ell en tenia 15. El fill ha admès que "" amb l'acusada a casa i que no compartien "gaire res". Sí que recorda que ella acudia al metge acompanyada de la seva mare, però mai es va interessar pels motius.Aquella nit va anar a dormir de matinada i al cap de tres hores el van despertar "els" de la seva mare. "Vaig obrir la porta que donava directe a l'habitació on estava passant i la vaig veure", ha relatat, "ella s'estava intentant defensar, em vaig acostar iperò no em va fer cas". Posteriorment, va sortir fora de casa i va trucar a la seva germana, així com al servei d'emergències."Ella, però no sabria interpretar la seva mirada", ha concretat. Pel que fa a la germana,i en més d'una ocasió li havia transmès a la víctima que no era "adequat" acollir algú en època de Covid, però segons ha explicat la mare "va insistir" perquè sempre "ajudava als que ho necessitaven".Després de rebre un vídeo on sortia la presumpta assassinaen termes de queixa li va dir "que no volia que dormís allà". "Ajudar està bé però amb límits,, però la meva mare seguia insistint que no volia deixar-la sola, no volia carregar amb el pes de deixar-la sola", ha afirmat. El matí dels fets la filla estava treballant quan va rebre les trucades. Immediatament, va tornar a casa sense creure "que realment estigués morta".A partir del succés, la vida dels dos fills va fer un gir. En el cas del fill va acabari actualment presenta problemes psicològics. A preguntes de les diferents parts ha relatat que estava molt unit a la seva mare i que en certes ocasions ha sentit "". "No tinc moltes esperances en el meu futur, en diverses ocasions", ha admès. També ha lamentat que ara es troba en un entorn tancat i que li costa conviure i confiar en altres persones. D'altra banda, no s'està medicant ni tampoc acudeix a teràpia.En el cas de la filla va tardardesprés del succés, i no va poder fer-ho al mateix lloc de forma immediata. "M'ha perjudicat a nivell de salut, inseguretat amb la gent, no tinc la regla natural des de fa tres anys i estic anant a la psicòloga", ha assenyalat, "tinc por que surti de la presó, em crea inseguretat a l'hora de fer la meva vida normal i de no poder protegir el meu germà", ha insistit."La meva mare era la meva amiga i un, intentava ajudar la resta per sobre dels seus interessos. Era el nostre suport econòmic, emocional, moral, i la que ens va donar l'oportunitat de venir al país. Ens han buidat de tot el bonic que ella ens havia donat", ha conclòs.Durant la mateixa sessió han declarat també una de les veïnes de la víctima, que va trucar al112M; la, que ha confirmat el gran malestar del fill després dels fets i, finalment, el que era en aquell el, que va relatar que la pandèmia va fer empitjorar el seu estat mental i que visitava el metge pels diferents mals que presentava.Dijous continuarà el judici amb els. El fiscal demana una pena inicial deper l'acusada d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, que es podria canviar per un ingrés en un centre psiquiàtric tancat, durant el mateix període de temps. D'altra banda, sol·licita més de 200.000 euros en concepte de responsabilitat civil pel dany moral causat a la família.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor