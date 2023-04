Aquestes són les ciutats catalanes més cares per comprar un habitatge

Les Balears encapçalen el rànquing

El preu de l'habitatge continua a l'alça i una mostra és l'per metre quadrat dels pisos i cases dels municipis de més de 20.000 habitants. De fet, el preu mitjà de l'habitatge a l'Estat ha incrementat un 7,3% només aquest mes de març. Ino es queda enrere, ja que en el top-25 del rànquing de preu per habitatge per localitat publicat a Idealista hi ha set ciutats catalanes.La llista de ciutats amb el metre quadrat més car a Catalunya és liderada per(4.265 € per m2),(4.075 € per m2) i(4.063 € per m2). Així doncs, totes tres superen els 4.000 euros el metre quadrat. La resta de municipis catalans que completen el rànquing són(3.632 € per m2),(3.500 € per m2),(3.375 € per m2) i, finalment,(3.294 € per m2).Altres municipis del territori català ben valorats en el mercat immobiliari són-amb 2.834 euros el metre quadrat-, seguit de-amb 2.797 euros el metre quadrat- i Molins de Rei -amb un preu mitjà de 2.579 euros el metre quadrat. Per tant, fins a onze ciutats de la província de Barcelona figuren dins el rànquing i d'aquesta petita llista la comarca delés qui té una major representació.Els tres municipis més cars de l'Estat per comprar un habitatge són a les. De fet,són les dues ciutats eivissenques que encapçalen la llista i les úniques que superen els 6.000 euros per metre quadrat, 6.295 € per m2 i 6.224 € per m2 respectivament. Les Illes estan molt ben valorades a l'Estat i fora d'aquest, ja que el 31% dels pisos que s'hi venen són comprats per estrangers.L'estudi dels 50 municipis de més de 20.000 habitants amb els preus de l'habitatge més cars també proporciona la baixa representació deen el rànquing i només hi apareixen cinc:, Barcelona,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor