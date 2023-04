Tretze dones acusen l'actor Gérard Depardieu de «violència sexual»

en declaracions al diari francès. Aquests testimonis se sumen als de l'actriu Charlotte Arnould, per la qual va ser imputat el 2021 per violació i agressions sexuals . Segons ha recollit el mitjà que ho ha publicat, els abusos es van cometre entre elDurant aquests més de 15 anys, l'intèrpret de 74 anys hauria aprofitat la seva popularitat i reputació per repetir el mateix modus operandi en totes les víctimes. S'apropava a les companyes actrius, maquilladores i integrants d'altres departaments i els ", l'entrecama, les natges o el pit. També feiai, en algunes ocasions,insistents".El diari francès també recull que l'"permetia que l'actor pogués actuar de forma impune. De fet, les dones que han denunciat els fets posen en relleu la resposta delsd'aquests casos, que aprofitaven per: "No passa res, és Gérard!"."Sense previ avís, Gérard Depardieu em va posar la mà davall del vestit. Vaig sentir els seus dits intentant arribar fins a les meves calces. Vaig apartar-li la mà, però va seguir. Es va posar agressiu, va intentar treure'm la roba interior i tocar-me: vaig entendre que allò no formava part del seu personatge. Si no l'hagués parat, ho hauria aconseguit". Aquestl'ha donat a Mediapart una de les dones que l'ha acusat, exposant els fets ocorreguts el, quan ella tenia 24 anys.L'actor no ha volgut respondre directament el mitjà francès, però els seus advocats han declarat que "que puguin ser jutjades". A més, el descriuen com un "cavaller a qui li agrada cortejar, oposat a tota forma de violència i extremadament púdic en matèria sexual".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor