Un dels supermercats més afectats per la inflació anuncia una baixada del preu de 500 productes

Mercadona va polvoritzar el seu rècord de vendes i beneficis el 2022

La situació del preu dels aliments és insostenible per a milers de ciutadans de Catalunya. Molts dels aliments bàsics segueixen encarint-se després dels primers tres mesos del 2023, generant un sobrecost per a moltes persones que no poden assumir un carro complet de la compra com abans.mostren que productes com l'alimentació infantil han augmentat un 13% respecte de l'any passat. L'associació Facua va apuntar que la mesura de la rebaixa de l'IVA impulsada pel govern espanyol va provocar que un de cada tres productes augmentés de preu igualment.En concret, l'estudi apunta que dels 1.012 productes analitzats els dies 1, 2 i 3 de març a vuit cadenes de supermercats –-, fins a 312 han apujat el preu en comparació amb el que tenien el 30 de desembre un cop aplicada la rebaixa de l'IVA. Un d'aquests, però, ha decidit baixar el preu als seus productes fins a finals d'any.Mercadona ha comunicat aquest dimecres al matí que abaixarà el preu de 500 productes de consum diari fins a finals d'any.La baixada s'ha aplicat tant a l'alimentació -conserves, làctics, fruits secs i olis-, productes de la neteja i manteniment de la llar i la secció de perfumeria, entre altres. Els productes amb rebaixa estan degudament identificats. En el cas dels aliments frescos, el supermercat ha assegurat que "aprofitarà" les oportunitats del mercat per ajustar els preus.La companyia ha comunicat queen la cistella de la compra, amb un total de 200 milions d'euros. L'empresa que presideix Juan Roig assegura que "lentament" estan baixant els costos que ha d'afrontar. Però les dades econòmiques de la companyia de l'any anterior van ser més positius que mai. En tota la seva història.La companyia deg, segons les dades publicades el 14 de març de 2023, va guanyar fins ad'euros el 2022,exercici en el qual es polvoritza el seu rècord de vendes amb 31.041 milions d'euros, unmés en un any marcat per la inflació. "Si no haguéssim apujat preus, el desastre a la cadena de producció hauria sigut impressionant", va assenyalar el mateix Roig. Ell mateix va admetre que els preus han apujat "una burrada" als més de 1.600 supermercats de Mercadona, però ha subratllat que si no es fes s'hauria compromès la sostenibilitat de l'empresa.en comparativa, afirmaven des de la companyia, amb el 12% d'augment de costos que li suposaven els proveïdors.Pel que fa a la proposta de topar preus que ha impulsat França, Roig ha considerat que és "un brindis al sol" perquè és "impossible" dur-ho a terme sense tocar la qualitat dels productes., va arribar a subratllar. El president de l'empresa, Juan Roig, va arribar a afirmar que l'exercici del 2022 va ser "molt complicat" marcat per la guerra d'Ucraïna, la pujada de la factura energètica, la sequera o els pics de demanda de productes com el porc., va afirmar el directiu, a qui li ha correspost un dividend de 88 milions d'euros, que se suma al seu sou d'11 milions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor